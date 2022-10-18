جدة - نرمين السيد - فى الفيديوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" موعد الكسوف الجزئى للشمس.
وقال الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد، إن المعهد سينظم مجموعة من الفعاليات لرصد ومتابعة الكسوف، وأنه سيمكن رؤية ومتابعة الكسوف فى مصر حيث سيحجب الجزء السفلى من قرص القمر الجزء العلوى من قرص الشمس فى وقت الذروة الساعة 1:09 ظهرا تقريبا.
وأوضح أنه عند ذروة الكسوف الجزئى سيغطى قرص القمر حوالى 86% من قرص الشمس، ويستغرق الكسوف الجزئى منذ بدايته وحتى نهايته 4 ساعات و4 دقائق تقريبا.
وشدد رئيس المعهد على عدم إمكانية رصد أى كسوف للشمس سواء كان جزئيا أو حلقيا أو كليا إلا من خلال فلتر شمسى لحماية العين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكرة الأرضية على موعد مع كسوف جزئى للشمس (فيديوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.