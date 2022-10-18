الكرة الأرضية على موعد مع كسوف جزئى للشمس (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - فى الفيديوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" موعد الكسوف الجزئى للشمس.

وقال الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد، إن المعهد سينظم مجموعة من الفعاليات لرصد ومتابعة الكسوف، وأنه سيمكن رؤية ومتابعة الكسوف فى مصر حيث سيحجب الجزء السفلى من قرص القمر الجزء العلوى من قرص الشمس فى وقت الذروة الساعة 1:09 ظهرا تقريبا.

وأوضح أنه عند ذروة الكسوف الجزئى سيغطى قرص القمر حوالى 86% من قرص الشمس، ويستغرق الكسوف الجزئى منذ بدايته وحتى نهايته 4 ساعات و4 دقائق تقريبا.

وشدد رئيس المعهد على عدم إمكانية رصد أى كسوف للشمس سواء كان جزئيا أو حلقيا أو كليا إلا من خلال فلتر شمسى لحماية العين.