حصاد الزراعة والطب البيطرى خلال أسبوع (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والمكتب الاعلامى للوزارة، العدد رقم 63 من اصدار: الزراعة فى كل مصر بالإنفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والأنشطة التى تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطرى بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من 11 وحتى 17 أكتوبر الجارى.





وخلال هذا الأسبوع شنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة القاهرة، حملات مكيرة على المطاعم واسواق اللحوم، حيث تم ضبط أكثر من 4 طن لحوم بلدى ومستوردة غير صالحة للاستهلاك الأدمى ومنها غير مختوم ومذبوحة خارج المجازر، كما شنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الجيزة، حملات على اسواق اللحوم، حيث تم ضبط 3 طن و745 كجم لحوم مجمدة ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى، كما تم الانتهاء من تحصين 9 آلاف و807 رؤوس ضد أمراض الجلد العقدى وجدرى الضأن وطاعون المجترات الصغيرة، كما تم عقد 8 ندوات ارشادية حول أهمية التحصين والوقاية من الامراض المشتركة ومرض السعار.



كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية اجتماع مع مديرى الإدارات الزراعية والتعاونية، لمتابعة حركة تقاوى القمح والتأكد من توافرها بجميع الجمعيات الزراعية، كذلك جميع مستلزمات الإنتاج الزراعى، كما تم عقد اجتماع مع جهاز حماية الأراضى، لمتابعة موقف التعديات على الأراضى الزراعية، والتصدى لها، كما تم عقد ندوة ارشادية حول التربية المنزلية للدواجن، كذلك شهدت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، يوم جنى محصول القطن بمركز قويسنا، كما واصلت المديرية حملاتها للتصدى للتعديات على الأراضى الزراعية حيث تم إزالة 17 حالة، كذلك تم عقد ندوة حول محصول القمح بمركز اشمون، كما واصلت مديرية الطب البيطرى اعمال التقصى حول الحمى القلاعية باسواق الماشية، وتوعية المربيين بأهمية التحصين.



فيما استقبلت مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية رئيس الادارة المركزية للتعاون الزراعى لتفقد سير العمل بالجمعيات الزراعية حيث قام بزيارة الجمعية الزراعية بالعصلوجى والجمعية الزراعية ببردين بمركز الزقازيق، كما شنت مديرية الطب البيطرى 16 حملة مكبرة على أسواق اللحوم تم خلالها المرور على 131 من أسواق بيع اللحوم حيث تم ضبط أكثر من 7 طن لحوم وكبدة ودواجن واسماك غير صالحة للاستخدام الأدمى، كما تم الانتهاء من تحصين 30 ألف و300 رأس من الاغنام ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، كما تم عقد 71 ندوة إرشادية و194 لقاء إرشادى، كما أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة، تكثيف حملاتها للتصدى وازالة التعديات على الاراضى الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية، فى مركزى كوم حماده، وأدى النطرون.

بينما شنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الإسكندرية، حملات مكبرة على أسواق اللحوم، وتم ضبط 41 كجم لحوم ودواجن ومصنعاتهم غير صالحة للاستهلاك الآدمى، كما تم الانتهاء من تحصين 9 الاف و485 رأس ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، كما قامت إدارة الإرشاد بتنظيم 34 ندوة إرشادية، كذلك أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة السويس، افتتاح مجمع خدمات الجمعية الزراعية بقرية شندوره وذلك بحضور رئيس الادارة المركزية للتعاون الزراعى.



وأعلنت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، استمرار أعمال حملة مكافحة القوارض عقب الحصاد الصيفى، كما تم عقد ندوة ارشادية لمحصول القمح، فضلا عن يوم حقل لمحصول بنجر السكر، كما واصلت متابعة جنى محصول القطن وحصاد محصول الأرز جنوب بورسعيد، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط، المرور على شون توريد الأرز الشعير المحلى، للتيسير على المزارعين، كذلك المرور على حلقات تجميع القطن، كما تم عقد ندوة حول محصول القمح، كذلك تم متابعة سير الاعمال بالادارات الزراعية.



كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم، متابعة مراكز تجميع وتوريد القطن، كما تم عقد ندوة حول زراعة القمح، كما تم عقد اجتماعا موسعا لمديرى الإدارات الزراعية والتعاونية والجمعيات المركزية والمشتركة وذلك لمتابعة سير العمل بمنظومة توزيع الأسمدة الزراعية وكارت الفلاح والاستعداد للموسم الشتوى وتوفير مستلزمات الانتاج الزراعى، كذلك تفقد مسئولو مديرية الزراعة بمحافظة أسيوط، عدد من الجمعيات التعاونية بأبوتيج، لمتابعة سير العمل ورصيد الأسمدة، كما تم تنفيذ ندوه إرشادية لمحصول القمح، بينما شنت مديرية الطب البيطرى بالأقصر، حملة للتفتيش على اسواق اللحوم، وتم ضبط 54 كيلو مصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى ومنتهية الصلاحية، كما تم مواصلة المرور على اسواق الماشية، لتنفيذ أعمال التقصى والترصد الوبائى النشط لمعرفة الوضع الوبائى، كما أعلنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة البحر الأحمر، استمرار أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، وايضا اعلنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة شمال سيناء، استمرار حملات التوعية بخطورة مرض طاعون المجترات الصغيرة وأهمية التحصين.

كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة جنوب سيناء، اجتماعا مع شيخ مشايخ القبائل وعدد من مديرى الجمعيات الزراعية والتعاونية لمناقشة التنسيق لتطوير التعاونيات الزراعية، كذلك تم تفقد مزرعة التسمين ومتابعة الزراعات بالصوب، وزيارة معصرة الزيتون، كما تم افتتاح معرض المشغولات اليدوية والتراث السيناوى والأسر المنتجة بحقول بلاعيم بمدينة أبورديس، كذلك عقدت مديرية الطب البيطرى بمحافظة اسوان لقاءات إرشادية، بمركز كوم امبو، حول التحصين للقاح طاعون المجترات الصغيرة اغنام وماعز فقط والتأمين على الماشية.



يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والمكتب الإعلامى للوزارة، يصدران حاليا 4 إصدارات رسمية، الجمعة من كل أسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة فى اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكل القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة فى كل مصر، حول أنشطة وجهود القطاع الزراعى، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والذى يلقى الضوء على الخدمات التى تقدمها الوزارة للمزارع والمربى، كذلك الإصدار الأخير أرقام فى الزراعة، الذى يلقى الضوء على إنجازات القطاع الزراعى بالأرقام.