بعد غلق شارع السودان.. تعرف على تحويلات المرور للقادم من كوبرى الخشب.. صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 10:30 صباحاً - أعلنت محافظة الجيزة، غلق شارع السودان كليا، أمام حركة المرور، في الاتجاه القادم من منطقة كوبرى الخشب اتجاه شارع فيصل بالجهة المقابلة لهيئة النظافة والتجميل، لمدة 5 أيام، في إطار أعمال إنشاءات مشروع محور الفريق كمال عامر.

وأرجعت محافظة الجيزة سبب الغلق الكلى لشارع السودان في الموقع المشار اليه، لوقوف معدة من الحجم الكبير (ونش رفع عملاق)، وذلك ابتداء من صباح اليوم الثلاثاء، وحتى صباح يوم السبت الموافق 22 / 10 / 2022، على أن تكون فترة الغلق الكلى والأعمال من السـاعة 12 صباحاً حتى الســاعة 5 صباحاً فقط.

وتقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بإجراء التحويلات المرورية اللازمة على النحو التالى:

-حركة سير المركبات القادمة من تقاطع شارع التحرير مع شارع السودان (الكوبري الخشب) ومتجهه تجاه كوبرى الملك فيصل:

تقوم بالدخول للإتجاه الآخر (القادم من كوبرى الملك فيصل وشارع ثروت) قبل منطقة الغلق الكلي عن طريق فتحة دخول بالجزيرة الوسطى (تتخلل أعمدة كوبرى صفط اللبن) يتم استحداثها، وذلك بعد تحويل الاتجاه الآخر المشار إليه الى اتجاهين لحركة المرور وفصلهما بحواجز خرسانيه .ثم استكمال السير بمسار التحويلة المشار اليها لمسافة ما يقرب من (150م) ثم العودة للطريق الأصلي مرة أخرى اتجاه كوبرى الملك فيصل عن طريق فتحة خروج مستحدثة بالجزيرة الوسطى بعد تجاوز منطقة الغلق والأعمال المشار اليها .

رسم توضيحي للاتجاه الذي يتم تحويله إلى اتجاهين

التحويلات المرورية لشارع السودان

موقع الغلق بشارع السودان لتنفيذ أعمال محور الفريق كمال عامر

الرسم التوضيحي لغلق شارع السودان