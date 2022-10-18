‫وزيرا الزراعة فى مصر والجابون يبحثان التعاون المشترك بالمجالات المختلفة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 10:30 صباحاً - استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تشارلز مافي إيلا - وزير الزراعه الجابونى، والوفد المرافق له، حيث تناول اللقاء بحث تفعيل أوجه التعاون الثنائى بين البلدين فى المجالات الزراعية المختلفة.

رحب "القصير" بالوزير الجابونى، مؤكدا على دعم الحكومة المصرية لدولة الجابون الشقيقة، مؤكدا على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتقديم كل اوجه الدعم إلى الأشقاء الأفارقة فى كافة المجالات المتعلقة بقطاع الزراعة وخاصة الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي.

وأشار القصير إلى أن مجالات التعاون مع الجابون من الممكن أن تشمل الثروة السمكية والداجنة، واستنباط أصناف تقاوي المحاصيل الاستراتيجية عالية الإنتاجية من الأرز والذرة، وتطوير الميكنة الزراعية وتعزيز فرص الاستثمار في الجابون، والتعاون في مجال البحوث الزراعية والتدريب وبناء قدرات الكوادر البشرية بالمركز الدولي المصرى للزراعة التابع للعلاقات الزراعية الخارجية بالوزارة .

وأضاف وزير الزراعة، أن الدول الأفريقية حاليا في أشد الاحتياج إلى التعاون والتكامل خاصةً فى ظل التحديات العالمية مثل الأزمة الروسية الأوكرانية والتغيرات المناخية التى لها تاثير كبير على قطاع الزراعة والعاملين به .

من جانبه، أشاد وزير الزراعة الجابوني بعمق العلاقات الثنائيه بين البلدين وما تبذله وزارة الزراعة المصرية من جهود ملموسة، حيث تمتلك مصر تكنولوجيا وقدرات والمقومات التي تمكنها من إحداث طفره في التعاون الزراعى، لافتا إلى إمكانية التعاون في زراعة وتحسين إنتاجية الأرز والذرة، مشيرا إلى أن هناك فرصًا للاستثمار الزراعي في بلاده.

وفي نهاية اللقاء اتفق الوزيران على سرعة الانتهاء من إعداد مذكرة التفاهم المقترحة بين الجانبين في مجال الثروة السمكية، فضلًا عن إمكانية إنشاء مزرعة مشتركة يمكن من خلالها نقل التكنولوجيات الحديثة في مجال الزراعة إلى الجابون، وتشكيل لجنة فنية زراعية مشتركة من الجانبين لتنفيذ ومتابعة ما يتم الاتفاق عليه .