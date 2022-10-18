توزيع هدايا.. جامعة القاهرة تطلق قافلة شاملة إلى قرية أبو صير بالجيزة

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، انطلاق قافلة طبية شاملة لقرية أبو صير التابعة لمركز البدرشين بمحافظة الجيزة، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى والتى تسهم فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا فى مصر.





وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن إطلاق القافلة الطبية الشاملة إلى قرية أبو صير بمحافظة الجيزة يأتى فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" واستكمالًا لدور جامعة القاهرة فى خدمة المجتمع المصرى والبيئة المحيطة، ووصول الخدمات الطبية والعلاجية والتوعوية إلى أهالى المناطق الأكثر احتياجًا، مؤكدًا حرص الجامعة الدائم على المشاركة فى إعداد القوافل التنموية والصحية المجتمعية لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

وقال رئيس جامعة القاهرة، إن القافلة تضم نخبة من التخصصات المختلفة لكوادر متميزة من كليات الطب، والأسنان، ومعهد الأورام، والصيدلة، والتمريض، والطب البيطرى، والعلوم، والزراعة، ورياض الأطفال، والآثار، بالإضافة إلى كوادر من صندوق مكافحة الإدمان، موضحًا أن القافلة تقدم خدماتها الطبية مجانًا فى مختلف التخصصات منها: الكشف الطبى، وإجراء العمليات الجراحية، وتوفير الرعاية الطبية فى تخصصات الأورام، وتوفير عيادة أسنان متنقلة، وتوفير المستلزمات الطبية والأدوية مجانًا، وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفى قصر العينى.

بالإضافة إلى توزيع الهدايا المختلفة على الأطفال، وعقد مجموعة من الندوات لرفع كفاءة الأطقم الطبية داخل الوحدات الصحية بقرية أبوصير فى مختلف التخصصات الطبية والعناية المركزة والسريرية.

وأضاف الدكتور محمد الخشت، أن القافلة تضم عددًا من أساتذة الطب البيطرى للكشف على الحيوانات وعلاجها، مشيرًا إلى أن القوافل البيطرية تستهدف فى المقام الأول دعم صغار المربيين وتوعيتهم، فضلًا عن نقل نتائج الأبحاث والتقنيات العلمية الحديثة لصغار المربين، والاستفادة من البحوث العلمية التطبيقية لباحثى الجامعة بما يسهم فى تنمية الثروة الحيوانية.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد سامى عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن الجامعة حريصة على الاستعانة بكفاءاتها من أعضاء هيئة التدريس فى مختلف التخصصات والمجالات، وتوفر الرعاية الصحية والخدمية للمناطق والقرى الأكثر احتياجا عبر قوافل شاملة مجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر البشرية، مؤكدًا أهمية القوافل التى تطلقها الجامعة فى النهوض بالتنمية الصحية والاجتماعية والبيئية والفكرية.

وتابع: وتوفير خدمة طبية متميزة للفئات غير القادرة، ودعم الأسر الأكثر احتياجا فى مختلف المحافظات، والمشاركة فى أنشطة خدمة المجتمع فى مختلف المجالات الحياتية، والذى يأتى فى إطار المسؤولية المجتمعية والخدمية لجامعة القاهرة، وبما يساهم فى تنفيذ خطة الدولة الاستراتيجية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 التى ترتكز على بناء الذات ورفع الوعى لدى أفراد المجتمع.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة قد أعلنت مؤخرًا عن تخصيص مقر دائم داخل الجامعة لمبادرة "حياة كريمة" يستهدف التنسيق مع كل المراكز داخل الجامعة والتى يبلغ عددها أكثر من 170 مركزًا.