وزير التعليم اللبنانى: علاقات القاهرة وبيروت تاريخية ونتطلع لزيادة التعاون

جدة - نرمين السيد - وقال الحلبى فى حوار لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان، خلال مشاركته فى منتدى التعليم الإقليمى، والتى اختتمت أعماله مؤخرا بمشاركة مصرية فى العاصمة الأردنية إن مصر ولبنان لديهما علاقات ثنائية قوية وتاريخية ويجمعها وحدة المصير المشترك والمواقف الموحدة فى العديد من المجالات والقضايا.

وأضاف أن التعاون المصرى اللبنانى فى مجال التعليم على أعلى مستوى وخصوصا فى قطاع التعليم العالى الجامعى، معربا عن تطلعه لمزيد من التعاون والتنسيق بين القاهرة وبيروت فى قطاع التعليم الجامعى وما قبل الجامعى.

وكشف الحلبى عن أن لبنان مدعو لحضور مؤتمر الوكالة الجامعية الفرنسية برعاية وزير التعليم العالى والبحث العلمى أيمن عاشور المقرر عقده نهاية الشهر الجارى فى القاهرة، معربا عن أمله فى إتاحة الفرصة لعقد لقاء مع وزيرى التربية والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى؛ لبحث القضايا المشتركة فيما يخص الطلاب اللبنانيين والتعاون بين الوزارات المعنية للاستفادة بتبادل الخبرات وكافة سبل التعاون.

وحول تأثير الأزمات السياسية والاقتصادية التى يمر بها لبنان على العملية التعليمية.. كشف الدكتور عباس الحلبى، عن أن الأزمات التى يمر بها لبنان أثرت على العملية التعليمية مما لا شك ونعانى معاناة كبيرة بسبب الأوضاع الراهنة.

وأشار إلى أن لبنان يعانى من مشاكل عديدة متراكمة حلت عليه فى وقت واحد بدأت بأزمات اقتصادية واجتماعية ثم جائحة كورونا، واستفحلت الأزمة وانعكست على رواتب وحقوق التقاعد العائدة على شرائح واسعة من المجتمع اللبنانى، فضلا عن سقوط العملة الوطنية.

وأوضح أن الدولار قبل الأزمة فى عام 2019 بلغ 1500 ليرة، والآن أصبحت 40 ألف ليرة قيمة الدولار الواحد، مما أدى إلى نزوح العديد من الكوادر من جميع الفئات اللبنانية إلى الخارج بحثا عن فرص عمل أوفر وأفضل للاستفادة من علومهم وخبراتهم.

ولفت الحلبى إلى أن الوضع السيىء الذى يعانى منه لبنان لا يخص فقط قطاع التعليم، بل ينطبق على جميع قطاعات الحكومة والمؤسسات التربوية الخاصة، مشيرا إلى أن قطاع التعليم فى لبنان يمر بأخطر مرحلة فى تاريخه.

ورأى أن التعليم الرسمى كاد أن يتوقف لولا الجهات المانحة التى تضمن للبنان الأموال، مؤكدا أن الحكومة اللبنانية لا تستطيع مواجهة هذه الأزمة وانعكاساتها على التعليم الرسمى الحكومى.

وبشأن كيفية مواجهة لبنان للأزمة الحالية التى يمر بها.. قال الحلبى إن الحكومة حاليا ليس أمامها سوى السعى خلال الفترة الحالية إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه من النظام التربوى والتعليمى فى لبنان، سواء على صعيد التعليم قبل الجامعى أو التعليم العالى والمهنى.

ونوه بأن لبنان نجح العام الماضى فى إعادة التعليم الحضورى وتنظيم الامتحانات الرسمية وإنشاء مدارس صيفية لاقت نجاحا كبيرا ضمت حوالى أكثر من 100 ألف طالب.

وأعرب عن أمله أن يكون العام الدراسى الذى بدأ حاليا فى لبنان طبيعيا، مشددا على ضرورة توفير المساعدات اللازمة لضمان استمرارية السنة الدراسية.