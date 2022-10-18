مفتى «مقدونيا الشمالية»: كوادرنا من الأزهر منذ التسعينيات

جدة - نرمين السيد - استقبل الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية نظير عياد بمكتبه اليوم مفتى مقدونيا الشمالية الدكتور شاكر فتاحو، والوفد المرافق له؛ وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين.





تناول اللقاء مناقشة المجالات العلمية المختلفة بين الأزهر ومقدونيا على مرّ التاريخ؛ حيث أكد الأمين العام أن الأزهر يعمل على التواصل الفعال مع جميع المؤسسات والهيئات فى جميع أنحاء العالم، انطلاقا من توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بأن الأزهر الشريف هو إرادة إلهية للدنيا كلها ودائمًا يمدّ يده للجميع.

كما أبدى الأمين العام استعداد الأزهر لإرسال مبعوثين فى العلوم الشرعية المختلفة سواء الجامعة أو غيرها فى المجال التعليمى أو المجال الدعوى، مشيرًا إلى دور أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة وباحثى الفتوى، وإمكانية تدريب الأئمة والمفتين بمقدونيا سواء عن طريق استضافتهم أو عن بعد عبر شبكة الإنترنت، مع إمكانية توفير الإصدارات العلمية للأزهر لهم.

من جانبه عبر فضيلة المفتى عن سعادته بهذه الزيارة؛ مشيرًا إلى مكانة الأزهر لدى مقدونيا، فتاريخيًا علاقتنا بالأزهر ليست بالحديثة فلم يكن عندنا جامعات قديمًا وكنا نتوجه للأزهر للاستفادة بعلمائه وعلومه، وموجّهًا عظيم الشكر لجهود الأزهر الشريف بقيادة شيخ الأزهر وخاصة التعامل مع الطلاب والباحثين الذين يفدون إلى جامعته ومعاهده.

وأضاف المفتى أننا لدينا مئات المعلمين والدعاة وأكثر من مائتى مركز للاتحاد الإسلامى، لكن لازلنا نقدر دور الأزهر فأكثر من 30٪؜ من الطلاب لدينا درسوا فى جامعة الأزهر، ومنذ التسعينيات كل كوادرنا من الأزهر الشريف.