انقطاع المياه عن مناطق بـ الجيزة لمدة 10 ساعات (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - وقالت محافظة الجيزة إن انقطاع المياه؛ يأتى فى إطار تنفيذ مشروع تغطية مصرف عبد العال 1، ولتعارضه مع خط المياه قطر 1000 مم المغذى لخزان الرماية؛ الأمر الذى يتطلب تغيير مسار خط المياه .

وأضافت المحافظة أن الأمر يتطلب قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقطع المياه لمدة 10 ساعات؛ اعتبارًا من الساعة التاسعة صباح اليوم الثلاثاء، وحتى الساعة السابعة مساء اليوم.

ولفتت إلى أن المناطق المتأثرة بـ انقطاع المياه تشمل "المريوطية هرم والمريوطية فيصل حتى نادى الرماية".

ومن جانبه، كلَّف أحمد راشد، محافظ الجيزة، شركة مياه الشرب والصرف الصحى، بالالتزام بالمواعيد المحددة للاعمال لإعادة ضخ المياة بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة، كما كلف المحافظ رئيس حى الهرم ورئيس مركز كرداسة بالمتابعة مع الشركات المنفذة وإزالة أى معوقات.

وشددت محافظة الجيزة على أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك فى الأماكن المتأثرة، وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن 125.