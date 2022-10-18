طقس اليوم.. الأرصاد تعلن أهم الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار

جدة - نرمين السيد - أماكن سقوط الأمطار اليوم

ويسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية حار على جنوب الصعيد، بينما يسود لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على جميع الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية، كشفت الأرصاد عن وجود فرصة لـ سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، فيما تنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لـ حالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لـ حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 28 22

العاصمة الإدارية 29 21

6 أكتوبر 28 21

بنهـا 28 22

دمنهور 27 21

كفر الشيخ 27 21

المنصورة 28 21

دمياط 27 21

بورسعيد 27 20

الإسماعيلية 29 21

السويس 28 22

الزقازيق 29 22

شبين الكوم 28 22

طنطا 28 21

شلاتين 33 24

الإسكندرية 27 19

العلمين الجديدة 26 19

وادى النطرون 28 20

مطروح 25 18

السلوم 24 18

سيوة 27 17

العريش 27 18

رفح 26 18

الطور 30 22

كاترين 25 14

رأس سدر 31 21

نخل 26 12

طابا 29 20

نويبع 31 22

حلايب 30 25

شرم الشيخ 32 23

الغردقة 33 23

مرسى علم 35 24

الفيوم 29 19

بنى سويف 30 18

المنيا 29 17

أسيوط 30 19

سوهاج 32 20

قنا 33 21

الأقصر 34 21

أسوان 35 22

الوادى الجديد 32 17

أبوسمبل 36 21

أبو رماد 32 24

رأس حدربة 31 24