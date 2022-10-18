سجدة التلاوة.. الإفتاء تكشف عن حكم يشغل الأذهان

جدة - نرمين السيد - سجدة التلاوة
وقالت على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، إنه يستحب للمسلم أن يأتى بشىء من الأذكار والأدعية عند تعذُّر الإتيان بـ سجدة التلاوة.
وأضافت الإفتاء: "سجود التلاوة سنةٌ مؤكدةٌ فى الصلاة، وغيرها؛ لقول النبى: "إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكى، يقول: يا ويله!" رواه مسلم.. ويشترط لصحة سجود التلاوة الطهارة من الحدث، وطهارة البدن والثوب والمكان، واستقبال القبلة، وستر العورة".
سجدة التلاوة
واستطردت دار الإفتاء: "لا تصح سجدة التلاوة إلا إذا استوفت هذه الشروط، فإذا لم يكن المسلم مستكملًا لشروط سجود التلاوة أو يتعذر عليه الإتيان بها فله أن يكتفى بقوله 4 مرات: "سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم" ونحوه من الأذكار والأدعية التى فيها ثناء على الله عز وجل".
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