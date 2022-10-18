سفير بنما بالقاهرة: مشروعات عملاقة يتم تنفيذها مع مصر قريبا

جدة - نرمين السيد - وأضاف سفير بنما، فى تصريحات له، مساء أمس الإثنين، قائلا: "نحن شركاء وحلفاء استراتيجيون بامتياز فى الاقتصاد العالمى، والتجارة والسلم والأمن الدوليين"، لافتا إلى أن هناك مشروعات مهمة سيتم تنفيذها تستهدف تعزيز التعاون المستقبلى، ومنها ما ينفذ فى مجال هندسة الأقمار الصناعية.

وأوضح أن يوليو الماضى شهد لقاء المسؤولين فى وكالة الفضاء المصرية مع القيادات من جانب أمريكا اللاتينية؛ بهدف بحث المشاريع والإنجازات وتعزيز التعاون الثنائى فى هندسة الأقمار الصناعية فى المستقبل وعلوم الفضاء والبحث التكنولوجى.

وفى السياق ذاته، أكد سفير بنما، خلال فعاليات أسبوع الأيبيروأمريكى الذى تحتضنه الإسكندرية ويستمر حتى 27 أكتوبر الجارى، عمق وقوة العلاقات الثنائية بين مصر وبنما، مشيرا إلى أن تاريخ العلاقات الدبلوماسية يعود إلى أكثر من 6 عقود، ومع وجود خطط فعالة تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والبحرية؛ مما أدى إلى تقارب وتبادل الممارسات الجيدة والمعرفة فيما يتعلق بالقطاع البحرى واللوجستى بين البلدين.

وحول التعاون فى المجال التجارى، أوضح سفير بنما أنه فى يونيو الماضى شهد توقيع اتفاقية التعاون بين المنطقة الاقتصادية الخاصة بقناة السويس والمنطقة الحرة فى بنما، نظرًا لموقعهما الجغرافى والاستراتيجى، بما يسمح بالتكامل بين طرقهما البحرية للتجارة العالمية وبروابط تعاون متناغمة بين الطرق البحرية المختلفة التى تستخدم قناة بنما وقناة السويس، وذلك بفضل كفاءتها وترابطها.

وتابع أن اتفاقية التعاون الموقعة بين مصر وبنما تعزز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والتعاونية والصداقة الطيبة بين البلدين، كما تعزز الأجندة الثنائية المنفتحة على التعاون والتفاهم المتبادل، وتسعى إلى خلق بيئة لمزيد من التنمية التجارية والاستثمار بين البلدين.

ولفت إلى أن وثيقة التعاون الموقعة بين مصر وبنما تمثل علامة فارقة فى العلاقات بين البلدين، بما يسمح بمواصلة التعاون كشركاء وحلفاء استراتيجيين بامتياز فى الاقتصاد العالمى والتجارة والسلم والأمن الدوليين.

وأوضح سفير بنما أنه فى الوقت الحاضر يجرى تحديث اتفاقية التعاون الثقافى الموقعة فى عام 1964، لمبادرات وبرامج ثقافية مشتركة للتنمية الثقافية، ويتمثل جزء من أهدافها فى تعزيز التعاون القوى بين الجمعيات الإبداعية والمنظمات الحكومية الأخرى فى البلدين، وزيادة الكفاءة المهنية للمتخصصين فى قطاع الثقافة وقدرات الأكاديميين والخبراء المؤهلين تأهيلا عاليا، ونقل وتبادل المعرفة بين الدولتين والأطراف فى مجالات الصناعات الثقافية، بالإضافة إلى أنه يجرى تنفيذ اتفاقية توأمة بين بنما وبورسعيد، مما سيسمح بتقارب أكبر بينهما.

وأعرب سفير بنما عن سعادته بإقامة الأسبوع الأيبيروأمريكى فى الإسكندرية للمرة الثانية، ويضم معرض صور الاحتفالات الأيبيروأمريكية فى مكتبة الإسكندرية صورا للاحتفالات، وهو حدث مبهج للغاية مع العديد من الأزياء الشعبية من منطقة أزويرو الواقعة فى وسط بنما.

وتابع أن "هذا الحدث هام جدا لبلدنا وهو أمر فى غاية الأهمية، حيث نحتفل هذا الأسبوع بثقافتنا، ونقدم جزءًا من إرثنا كدولة لأصدقائنا المصريين، ويهمنا أن نحتفل فى المستقبل بإقامة فعاليات متتالية من الأسبوع الأيبيروالأمريكى فى الإسكندرية".

وتشارك فى الدورة الحالية للأسبوع الثقافى الأيبيروأمريكى كل من: الأرجنتين، وإسبانيا، وبوليفيا، والبرازيل، وتشيلى، وكولومبيا، والإكوادور، وجواتيمالا، والمكسيك، وبنما، وباراجواى، وبيرو، والبرتغال، وجمهورية الدومينيكان، وأوروجواى، وفنزويلا.

وللعام الثانى على التوالى، تقدم 16 دولة من دول أيبيروأمريكا برنامجًا للأنشطة الثقافية فى الإسكندرية خلال الفترة من 16 إلى 27 أكتوبر "أسبوع ثقافة أيبيروأمريكا الثانى بالإسكندرية".