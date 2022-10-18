إغلاق كلى لـ شارع السودان وتحويلات مرورية بالجيزة (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - يأتى هذا؛ تزامناً مع تنفيذ بعض أعمال تركيب الكمر الخرسانى الخاص بمحور الفريق كمال عامر؛ مما يستلزم الإغلاق الكلى لـ شارع السودان بالاتجاه القادم من منطقة كوبرى الخشب اتجاه كوبرى فيصل بالجهة المقابلة لهيئة النظافة والتجميل بالجيزة.

وكشفت الإدارة الامة لمرور الجيزة عن أهم التحويلات المرورية لحين الإنتهاء من تنفيذ الأعمال، وتتمثل فى:

المركبات القادمة من تقاطع شارع التحرير مع شارع السودان وترغب بالسير اتجاه كوبرى الملك فيصل، يتم الدخول للاتجاه الآخر "القادم من كوبرى الملك فيصل وشارع ثروت" قبل منطقة الغلق الكلى عن طريق فتحة دخول بالجزيرة الوسطى "تتخلل أعمدة كوبرى صفط اللبن" يتم استحداثها، بعد تحويل الاتجاه الآخر المشار إليه إلى اتجاهين لحركة المرور وفصلهما بحواجز خرسانية.

بعد ذلك، استكمال السير بمسار التحويلة المشار إليها، ثم العودة للطريق الأصلى مرة أخرى اتجاه كوبرى الملك فيصل عن طريق فتحة خروج مستحدثة بالجزيرة الوسطى بعد تجاوز منطقة الغلق والأعمال المشار إليها.

وأشارت "مرور الجيزة" إلى أنه يتم تنفيذ تلك الأعمال لمدة 5 أيام، بدءًا من صباح اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر الجارى، وحتى صباح يوم السبت المقبل 22 أكتزبر الجارى لمدة 5 أيام، اعتبارا من الساعة 12 صباحا، وحتى الساعة 5 صباحا.

ولفتت إلى أنه تم التنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.