التموين تنفى شائعتين عن منظومة الدعم واختفاء الأرز

جدة - نرمين السيد - حذف مستفيدين من الدعم

وتردد خلال الساعات الماضية حذف وزارة التموين 400 ألف بطاقة من منظومة الدعم، إلا أن الوزارة من جانبها، نفت ذلك جملة وتفصيلا مؤكدة أن الاستمرار فى صرف الدعم لأصحاب البطاقات التموينية دون حذف أى مستفيد خلال الفترة الحالية.

وأشارت وزارة التموين إلى أنه يتم صرف السلع التموينية المدعمة لما يقرب من 64 مليون مواطن مقيدين بـ البطاقات التموينية، وكذلك صرف الخبز المدعم بسعر 5 قروش للرغيف لما يقرب من 72 مليون مواطن دون حذف أى مستفيد.

اختفاء الأرز من الأسواق

ونفت وزارة التموين شائعات ترددت مؤخرا عن اختفاء الأرز من الأسواق، مشددة على أنها تستمر فى استقبال الأرز الشعير من المزارعين، وسط تيسير جميع إجراءات التوريد وصرف مستحقات الموردين فى مدة لا تتعدى 48 ساعة.

وأكدت الوزارة أنه يتم إسناد الأرز الشعير إلى المضارب لتبييضه وطرحه على بطاقات التموين المدعمة، فضلا عن فى منافذ المجمعات الاستهلاكية بكميات كبيرة.

يأتى هذا، فى إطار حرص الوزارة على توفير السلع الأساسية وتأمين مخزون استراتيجى، كما أن الإنتاج المحلى يكفى احتياجات المواطنين على مدار العام.