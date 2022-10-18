المستشفيات التعليمية: مستشفى الجلاء تبدأ حملة لجراحات الشفة الأرنبية

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، عن استمرار مستشفى الجلاء التعليمى فى تقديم الخدمات الطبية المتميزة فى تخصص جراحة الأطفال، تحت قيادة فريق من الأطباء بإجراء عمليات جراحية معقدة، مثل إصلاح الشفة الأرنبية وسقف الحلق المشقوق مجانا.





يأتى ذلك طبقا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الارتقاء بمستوى الخدمة الطبية، واستمرارا فى تقديم خدمة طبية متميزة داخل وحدات الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

وقال الدكتور محمد فوزى السودة، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إن الهيئة تعمل على توفير كل ما هو جديد فى المجالات الطبية المختلفة ومواكبة التطوير وذلك بالتوسع فى تقديم خدمات جراحية فى مستشفى الجلاء التعليمى للنساء والولادة مثل جراحات الاورام والاشعة المقطعية والرنين المغناطيسى لتيسير تقديم الخدمة للمرضى.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، أن الحملة التى بدأتها الهيئة بعدد من وحداتها للعمل على الإقلال من عمليات الولادة القيصرية وتشجيع عمليات الولادة الطبيعية مستمرة، داخل المستشفى.

وأضاف محمد فوزى أن استراتيجية الهيئة المستدامة هى توفير خدمات طبية متميزة داخل وحداتها لتكون بمثابة مرجع لجميع المراكز الطبية، ولتقوم بدورها البحثى والتعليمى للكوادر الطبية الشابة بجميع الوحدات سواء داخل الهيئة أو خارجها، مؤكدا ان الهدف الاساسى للهيئة تقديم خدمة طبية على أعلى مستوى، مع نقل الخبرات إلى الصفوف التالية من شباب الأطباء، لضمان استمرارية تقديم الخدمة بنفس الكفاءة والقدرة على تطويرها.

من جانبه قال الدكتور شريف صفوت مدير عام مستشفى الجلاء التعليمى للنساء والولادة، ان وحدة الرعاية المركزة للأطفال بها 6 أسرة، وتم تطوير قسم الأطفال المبتسرين، وتوريد 22 حضانة، كما تم تفعيل جراحات المخ والأعصاب للأطفال وحديثى الولادة، وفحص الأطفال المبتسرين فى الحضانة أسبوعيا.

وذكر أنه يوجد 6 أقسام طوارئ تخدم المترددات طوال اليوم، وأن عمليات الولادة القيصرية التى تتم داخل المستشفى تخضع لضوابط واضحة، لا يجوز لطبيب أن يتخذ قرارا بها دون توافر ألاسباب الطبية، مع العمل على الحد من الولادات القيصرية، والتى يؤدى فيها التمريض دورا أساسيا من خلال تعريف السيدات بضوابطها وضرورتها وشرح مضاعفاتها.

وقال إن المستشفى تحتوى على 369 سرير منهم 196 سرير داخلى و8 عناية مركزة ومتوسطة و12 غرفة عمليات، وجهاز اشعة عادية وجهاز رسم قلب وجهاز أشعة دوبلر بينما بلغ عدد اجهزة الموجات الصوتية 9 اجهزة، و44 حضانة و13 جهاز علاج طبيعى و4 اجهزة مناظير.

وأضاف صفوت أن عدد فحوصات الأشعة التشخيصية العادية بلغت 2399 حالة، و74 حالة أشعة ماموجرام، و604 أشعة دوبلر، فيما بلغت حالات الموجات فوق الصوتية 16057 حالة، وحالات رسم القلب 80، و53245 تحليل و160 حالة علاج طبيعى ب 455 جلسة و2233 حالة مبتسرين، وذلك فى النصف الأول من العام الحالى.

ويتكون فريق الجراحة من الدكتور أشرف عجايبى استشارى جراحة الأطفال ورئيس القسم والدكتور سليمان عبد الله، والدكتور محمد ربيع بالقسم، وذلك للتواصل من خلال الرقم على مدار الساعة 01281371433.