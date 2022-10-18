التموين تنفى حذف 400 بطاقة من منظومة الدعم

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 12:30 صباحاً - في الوقت الذى يتردد فيه حذف 400 بطاقة تموينية من منظومة الدعم، تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في صرف الدعم لأصحاب البطاقات التموينية دون حذف أى مستفيد خلال الفترة الحالية، حيث يتم صرف السلع التموينية المدعمة لما يقرب من 64 مليون مواطن مقيدين بالبطاقات التموينية وكذلك صرف الخبز المدعم بسعر 5 قروش للرغيف لما يقرب من 72 مليون مواطن دون حذف اى مستفيد من الخبز وذلك فى ظل حرص الدولة والقيادة السياسية على صرف الدعم للأسر الاولى بالرعاية وتوفير كافة السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين.

ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين فى توفير السلع الغذائية وتأمين مخزون استراتيجى من كل المنتجات طوال فترة جائحة كورونا وحتى خلال الأزمة العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، باستمرار تأمين مخزون من كافة المنتجات وطرحها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى، فى الوقت الذى شهدت فيه كبرى الدول أزمات كبيرة بسبب نقص السلع.