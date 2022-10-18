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جامعة دمياط تستضيف ندوة توعوية لمؤسسة حياة كريمة لتعزيز جهود العمل التطوعى

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أ ش أ 2022-10-17 22:45 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - استضافت جامعة دمياط، اليوم الإثنين، فعاليات أولى الندوات التوعوية الطلابية لمؤسسة "حياة كريمة " بعنوان "تعزيز جهود العمل التطوعى لشباب الجامعات" بحضور قيادات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس وعدد من الطلاب.

وبدأت الندوة - وفقًا لبيان للجامعة - بعرض فريق عمل مؤسسة حياة كريمة فيلمًا تسجيليًا حول مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشيرين إلى أنها تعد أكبر مشروع تنموى فى تاريخ مصر الحديث تمس المواطنين بجميع أنحاء الجمهورية.

وأوضح القائمون على الندوة أن المبادرة يستفيد منها 58 مليون مواطن، وتهدف لتحقيق التنمية المستدامة للمناطق المستهدفة، من خلال محور توفير فرص العمل، والتمكين الاقتصادى للأهالى فى المحافظات والمراكز المستهدفة، وإقامة كافة المرافق والخدمات الأساسية للمواطنين.

وأضاف ممثلو مؤسسة حياة كريمة أن المبادرة تشمل محور الأبنية التعليمية، وتنفيذ المشروع القومى لتبطين الترع، فضلًا عن محور إقامة "سكن كريم"، ومحور الخدمات الصحية، ومحور التدخلات الاجتماعية، وكذلك توفير برامج توعية وتأهيل بما يتناسب مع طبيعة محافظة ومركز وقرية، وذلك بمشاركة أكثر من 24 وزارة وهيئة تنفيذية ومعاونة، و23 جمعية أهلية.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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