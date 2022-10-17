اتحاد الكرة مهنئا محمد صلاح: "انت قائد منتخبنا الوطني.. خامس أفضل لاعب فى العالم.. تهانينا ياملك"

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 17 أكتوبر 2022 11:33 مساءً - هنأ الاتحاد المصري لكرة القدم، النجم الدولي المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، حصوله علي المركز الخامس فى جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.

وأحتفل اتحاد كرة القدم، بتغريدة على مواقع التواصل الأجتماعي، موكدا " انت قائد منتخبنا الوطني، خامس أفضل لأعب فى العالم .. تهانينا ياملك.

وتتجه أنظار عشاق كرة القدم من كل أنحاء العالم صوب مسرح شاتليه بالعاصمة الفرنسية "باريس" فى التاسعة مساء اليوم، لمتابعة حفل تسليم جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم والجوائز الأخرى، التى تقدمها "فرانس فوتبول" سنويا، وأعلنت شبكة قنوات أون سبورت الحصول على حقوق بث الحفل.

ودائمًا ما تستحوذ جائزة أفضل لاعب فى العالم على معظم الاهتمام والأضواء فى هذا الحفل، فيما يشهد الحدث تقديم جوائز أخرى منها جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبة في العالم وجائزة "كوبا" لأفضل لاعب شاب وجائزة "ياشين" لأفضل حارس مرمى.

كما أنه للمرة الأولى فى تاريخ الجائزة، لن يكون التقييم مبنياً على أداء اللاعبين وإنجازاتهم على مدار العام التقويمي وإنما سيكون بناءً على ما قدموه خلال الموسم الكروي الماضي 2021 – 2022



