محافظ الوادى الجديد: إعلان مدينة الخارجة عاصمة البيئة العربية لعام 2022

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ الوادى الجديد محمد الزملوط، إعلان فوز مدينة الخارجة واختيارها عاصمة البيئة العربية لعام 2022 خلال اجتماع وزراء البيئة العرب بجامعة الدول العربية، اليوم الإثنين فى المسابقة التى شاركت بها المدينة ممثلة لجمهورية مصر العربية فى المنافسة على مستوى الوطن العربى، بعد فوزها فى التصفيات النهائية مع دولتى الجزائر وتونس.





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