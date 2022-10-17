الدكتور حسين درويش قائمًا بأعمال رئيس المركز القومى للبحوث

جدة - نرمين السيد - أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم الاثنين، قرارًا بأن يتولى الدكتور حسين درويش مصطفى -نائب رئيس المركز القومى للبحوث للشئون الفنية والإدارية- القيام بأعمال رئيس المركز، لمدة عام أو لحين الانتهاء من إجراءات شغل الوظيفة أيهما أقرب.





وكان درويش يشغل منصب نائب رئيس المركز القومى للبحوث للشئون الفنية منذ نوفمبر عام 2018، وهو حاصل على دكتوراه فى الكيمياء عام 1998 من "جامعة عين شمس" فى مصر، وماجستير فى الاختصاص ذاته عام 1995، وبكالوريوس فى الكيمياء عام 1989 من الجامعة ذاتها.

والدكتور حسين درويش شغل منصب أمين الصندوق العام للجان العلمية الدائمة للترقيات ومجلس الجوائز فى المركز القومى للبحوث منذ سبتمبر 2018، والمشرف على الحقول الخاصة بشعبة الصناعات الكيماوية والثروة المعدنية منذ عام 2016، وهو أيضا أستاذ زائر بكلية الهندسة فى "جامعة عين شمس".

ودرويش عضو فى عدد من اللجان الفنية والعلمية بالمركز، منها: لجنة تمويل البحوث منذ عام 2016، ولجنة التنسيق الإعلامى منذ 2017، وهو عضو لجنة الكوارث فى المجلس النرويجى للاجئين منذ 2015، وعضو لجنة البحث والتطوير ولجنة الجوائز بالمركز منذ 2010، وعضو نقابة المهن العلمية فى مجال الكيمياء منذ عام 1990.

وشغل الدكتور حسين درويش منصب رئيس وحدة شبكة المختبرات المركزية ومركز الامتياز فى "المركز القومى للبحوث" بين 2015 و2018، وأمين صندوق مجلس إدارة المركز بين 2015 و2018، ونائب رئيس لجنة البحث العلمى باتحاد الصناعات المصرية بين 2013 و2016، ورئيس "وحدة الاستشارات والاختبارات الجيو كيميائية والحرارية والمعاملات الهندسية" بين 2010 و2018، والمشرف على مكتب نائب رئيس الشؤون الفنية بين 2017 و2018.