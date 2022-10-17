حفل الكرة الذهبية.. كريم بنزيما أفضل لاعب في العالم لعام 2022

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 17 أكتوبر 2022 10:31 مساءً - توج الدولي الفرنسي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد الإسباني بجائزة الكرة الذهبية لعام 2022 المقدمة من مجلة فرانس فوتبول متفوقاً على كل منافسيه من اللاعبين في الدوريات الأوروبية الكبرى وذلك خلال الحفل المقام حالياً في العاصمة الفرنسية باريس.

ودائما ما تستحوذ جائزة أفضل لاعب فى العالم على معظم الاهتمام والأضواء فى هذا الحفل، فيما يشهد الحدث تقديم جوائز أخرى منها جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبة في العالم وجائزة "كوبا" لأفضل لاعب شاب وجائزة "ياشين" لأفضل حارس مرمى.

كريم بنزيما أفضل لاعب في العالم

كما أنه للمرة الأولى فى تاريخ الجائزة، لن يكون التقييم مبنياً على أداء اللاعبين وإنجازاتهم على مدار العام التقويمي وإنما سيكون بناءً على ما قدموه خلال الموسم الكروي الماضي 2021 – 2022.

وتشهد الجائزة هذا العام مفاجأة كبري بغياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن قائمة المرشحين للمرة الأولى منذ سنوات طويلة، وبالتحديد منذ اختياره ضمن قائمة المرشحين للجائزة للمرة الأولى في نسخة 2026.

كان ميسي فاز بها في العام الماضي لتكون المرة السابعة التي يتوج فيها بهذه الجائزة محققا بذلك رقما قياسيا مثيرا كأكثر الحاصلين عليها على مدار مسيرته الكروية حتى الآن، ولا يقترب من إنجاز البرغوث سوى البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي أحرز الكرة الذهبية 5 مرات سابقة كان آخرها في 2017.

وتشير العديد التقارير الإعلامية والصحفية إلى أن الفرنسي كريم بنزيما سيكون الأوفر حظا للفوز بالجائزة هذه المرة في ظل الموسم الاستثنائي الذي قدمه مع ريال مدريد بالموسم الماضي وفوزه مع الفريق بلقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا عن جدارة وتصدره لقائمة الهدافين بالمسابقتين.حفل الكرة الذهبية



وتضم قائمة المرشحين الـ30 أيضا العديد من اللاعبين المميزين طبقا للقائمة المعلنة في 12 أغسطس الماضي، أبرزهم النرويجي إيرلنج هالاند والبولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي حل ثانيا في الجائزة بالعام الماضي فيما حرمه إلغاء الجائزة في 2020 من فرصة كبيرة للتتويج بالكرة الذهبية.أهم معلومات حفل الكرة الذهبية:

- الصحافيان الرياضيان جابريل هانوت، وجاكيه فيران، هما صاحبا فكرة الكرة الذهبية للاعبين الذين يقدمون أفضل أداء على مدار الموسم.

- يعتبر الإنجليزي ساتنلي ماتيوس الفائز الأول بالجائزة في نسختها الأولى 1956، حينما كان لاعباً في صفوف بلاكبول.

- مُنحت حتى الآن 65 جائزة كرة ذهبية، وأحدث الفائزين بها كان الأرجنتيني ليونيل ميسي في العام الماضي 2021.

- يعتبر ميسي الأكثر فوزاً بالجائزة بـ7 مرات، أولها كان 2009، وآخرها في 2021، وبينهما توج بها 4 مرات متتالية من 2009 إلى 2012 في إنجاز لم يحدث من قبل.

- قيمة الكرة الذهبية تصل إلى نحو 3 آلاف يورو، والمكافأة التي يحصل عليها الفائز بالجائزة 20 ألف يورو، بينما يبلغ ارتفاع الكرة 31 سم، ووزنها 12 كيلوغراما، وقطرها 22 سم، وعرضها 23 سم.

- تمنح مجلة فرانس فوتبول بشكل سنوي منذ 1956، باستثناء 2020، جائزة الكرة الذهبية، لمن يختاره الصحافيون كأفضل لاعب في العالم.

- يتواجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في المركز الثاني بقائمة الأكثر تتويجاً بالجائزة، برصيد 5 مرات، بينما هناك 3 لاعبين فازوا بالكرة الذهبية 3 مرات، هم ميشيل بلاتيني، ويوهان كرويف، وماركو فان باستن.