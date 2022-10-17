شكرى يستعرض أهداف مؤتمر المناخ أمام مجلس الأعمال المصرى الكندى

جدة - نرمين السيد - استعرض وزير الخارجية سامح شكرى أهداف الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ، وعلى رأسها تنفيذ تعهدات والتزامات المناخ، بما فى ذلك خفض الانبعاثات وتعزيز إجراءات التكيُف وحشد التمويل للدول النامية، وهى الأمور التى يتطلب تحقيقها تضافراً وتكاملاً بين كافة الأطراف المعنية بعمل المناخ الدولى، بما فى ذلك القطاع الخاص ومجتمع الأعمال لدعم وتعزيز جهود الحكومات فى هذه المجالات.





جاء ذلك خلال مشاركة سامح شكرى وزير الخارجية الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، اليوم الإثنين فى الندوة التى نظمها مجلس الأعمال المصرى الكندى تحت عنوان "تغير المناخ: الفرص والتحديات".

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكرى الرئيس المعين لمؤتمر المناخ حرص على المشاركة فى الندوة لكونها تأتى فى توقيت هام قبل أسابيع قليلة على بدء أعمال المؤتمر بشرم الشيخ، وما تعكسه من تنامى الاهتمام على مستوى مجتمع الأعمال المصرى بقضية تغير المناخ وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية وسُبُل مواجهتها، فضلاً عما يوفره عمل المناخ من فرص لدعم وتعزيز التعاون وزيادة الاستثمارات بين مصر وكندا فى هذا المجال.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكرى نوه إلى الأيام الموضوعية التى سيتضمنها المؤتمر حول قضايا الطاقة وتمويل المناخ وخفض الانبعاثات الكربونية والمياه والزراعة وغيرها من الموضوعات ذات الصلة، بهدف إتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص للمساهمة فى الجهد العالمى لمواجهة تغير المناخ فى القطاعات المتخصصة المختلفة.

وأشار السفير أبو زيد إلى أن الوزير أشاد بالتطور الملحوظ الذى شهدته العلاقات المصرية الكندية خلال السنوات الماضية على الصعيدين السياسى والاقتصادى، معربا عن تطلعه لأن تمثل قمة شرم الشيخ فرصة مواتية لزيادة حجم الاستثمارات الكندية فى مصر، بما فى ذلك من خلال الخطط الحالية للحكومة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، ومنها الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ فى مصر والبرنامج الوطنى لمشروعات الطاقة والمياه والغذاء "نُوفى".

حضر اللقاء جمع غفير من ممثلى القطاع الخاص المصرى والمسئولين وسفراء الدول الأجنبية المعتمدين فى مصر، وحرص الوزير شكرى خلاله على الإجابة عن العديد من الاستفسارات بشأن الترتيبات الخاصة بمؤتمر المناخ القادم، وأولويات الرئاسة المصرية للمؤتمر، والجهود التى تبذلها لتقريب وجهات النظر والمواقف بين الدول المشاركة لضمان خروجه بتوصيات ومخرجات تحظى بالتوافق الدولى وتعزز من جهود عمل المناخ إلى المستوى العالمى.