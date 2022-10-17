محيى الدين: المنتديات الإقليمية ترجمة فعلية لرؤية الرئاسة المصرية لـCop 27

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال مشاركته فى الجلسة الختامية للمنتدى الإقليمى الخاص بأوروبا وآسيا الوسطى لتمويل العمل المناخى، الذى تستضيفه مدينة جنيف السويسرية وتنظمه الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا وفريق رواد المناخ، وذلك بمشاركة سامح شكرى وزير الخارجية والرئيس المعين لمؤتمر الأطراف السابع "مشاركة افتراضية"، وأمينة محمد نائب الأمين العام للأمم المتحدة "مشاركة افتراضية"، ومارك كارنى المبعوث الخاص للأمم المتحدة للعمل المناخى والتمويل "مشاركة افتراضية"، وأولجا ألجايروفا المديرة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا، إلى جانب عدد من الوزراء وكبار مسؤولى دول الإقليم ومنظمات التنمية والتمويل الإقليمية والدولية.

وأضاف رائد المناخ، أن خطة العمل من الآن وحتى قمة المناخ تشمل إعداد مخلص عن 50 مشروعا تم اختيارها للعرض بالقمة اتساقا مع أهداف اتفاقية باريس بواقع عشر مشروعات لكل إقليم، بينما سيتم عرض 100 مشروع آخر واعد عبر المواقع الرسمية للمؤتمر ورواد المناخ، كما أوصى بقيام جميع اللجان الاقتصادية الإقليمية بمشاركة البيانات المتعلقة بتلك المشروعات علاوة على تقديم توصية إلى الرئاسة المصرية لقمة المناخ بمشاركة تلك البيانات.

كما نوه محيى الدين، بأن عددا من هذه المشروعات سيتم دعمها من تحالف جلاسجو لتمويل هدف الوصول لصافى انبعاثات صفرية GFANZ الذى تبلغ قيمته 130 تريليون دولار.

وفى السياق ذاته، أكد محيى الدين، التزام رواد المناخ بدعم تلك المشروعات من خلال مشاركة المستثمرين وبنوك التنمية متعددة الأطراف وجميع أصحاب المصلحة حيث تشمل أجندة رواد المناخ عدد من الفعاليات بدءا من اليوم الثالث لقمة المناخ.

وأبرز رائد المناخ، أهمية انعقاد هذه المنتديات الاقليمية الخمس والتى ناقشت الإدارة المستدامة وشفافية البيانات والانتقال المناخى علاوة على الخروج بعدد من التوصيات الجيدة والمحددة.

وأضاف محيى الدين، أنه سيتم متابعة تلك المشروعات مع البنوك الاستثمارية ذات الصلة، والتى أبدت الاهتمام باستكشاف المزيد من المشاريع، معربا عن سعادته بوجود بعض الإشارات الجيدة فيما يتعلق ببعض المشاريع وربطها بالتمويل المناسب وهذا هو أحد الأهداف الرئيسية لهذه المنتديات الإقليمية.

كما أشار إلى أن تلك المنتديات الإقليمية استطاعت تلبية توقعات المجتمع الاستثمارى والقطاع الخاص، وأن تلك المشروعات كانت على أجندة عمل اللقاء الأخير لشبكة GFANZ إفريقيا، لافتا إلى أنه سيتم متابعة تنفيذ وتشغيل تلك المشروعات عقب قمة المناخ لضمان استمرارها على الطريق الصحيح.

واختتم محيى الدين، كلمته بتوجيه الشكر للأمين العام للأمم المتحدة وكذلك مختلف الحكومات والوزارات التى كانت حريصة على المشاركة بالمنتديات الإقليمية واختيار المشروعات المناسبة.

يذكر أن المنتديات الإقليمية الخمسة هى مبادرة أطلقتها الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين بالتعاون مع اللجان الاقتصادية للأمم المتحدة وفريق رواد المناخ بهدف تعزيز البعد الإقليمى للعمل المناخى والخروج بمشروعات قابلة للتمويل والاستثمار والتنفيذ، مع حشد التمويل اللازم لهذه المشروعات.

وخلال الأسابيع الماضية، انعقدت اللأربعة منتديات الخاصة بإفريقيا، وآسيا والمحيط الهادى، وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبى، والمنطقة العربية، تم خلالها عرض أكثر من سبعين مشروعا تنمويا ومناخيا والتفاوض على سبل تمويلها، وسيتم تناول هذه المشروعات خلال مؤتمر شرم الشيخ كنموذج للعمل المناخى الإقليمى.