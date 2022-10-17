وزير الرى يؤكد استعداد مصر لدعم الصومال فى استكشاف الخزانات الجوفية

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، استعداد مصر لتقديم الدعم للجانب الصومالى فى مجالات استكشاف الخزانات الجوفية وحفر الآبار فى المناطق البعيدة عن مصادر المياه السطحية، وتصميم وتأهيل وتشغيل المنشآت المائية، وتطهير قنوات الرىدى، وإجراء الدراسات الهيدرولوجية للأودية والأنهار، تقديم دورات تدريبية للكوادر الفنية الصومالية.





جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الموارد المائية والرى مع محمد عبدالله فارح وزير الدولة للطاقة والموارد المائية الصومالى، على هامش فعاليات اليوم الثانى من أسبوع القاهرة الخامس للمياه، اليوم الإثنين.

وتم خلال اللقاء التباحث حول مجالات التعاون الثنائى الحالية بين البلدين، ومناقشة موقف مذكرة التفاهم المقترحة للتعاون بين الجانبين تمهيدًا لتوقيعها.

كما توجه الدكتور سويلم بالدعوة للوزير الصومالى لدعم مبادرة التكيف مع التغيرات المناخية فى قطاع المياه "AWAR"، والمشاركة فى جناح المياه المزمع عقده ضمن فعاليات المياه بمؤتمر المناخ القادم "COP27".

كانت فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه قد انطلقت أمس، بمشاركة 16 وفدًا وزاريًا و54 وفدًا رسميًا و66 منظمة دولية بإجمالى أكثر من ألف مشارك، حيث يهدف الأسبوع لدمج قضايا المياه ضمن العمل المناخى، وتعزيز الابتكارات لمواجهة التحديات المائية الملحة بأساليب غير تقليدية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، والعمل على دعم وتنفيذ سياسات الإدارة المتكاملة للمياه، والتوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات المناخية، وذلك فى إطار اهتمام الدولة الكبير بقضية المياه ووضعها على رأس أولويات الأجندة المناخية باعتبارها من أهم مقتضيات التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.

ويعقد أسبوع القاهرة الخامس للمياه تحت شعار "المياه فى قلب العمل المناخى" بهدف مناقشة آثار التغيرات المناخية على قطاع المياه، حيث تناقش فعاليات الأسبوع هذا العام التحديات المناخية وتأثيرها على قطاع المياه ليكون بمثابة حدثا تحضيريا لفعاليات المياه خلال مؤتمر المناخ القادم "COP27".