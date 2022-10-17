ننشر خريطة سقوط الأمطار على جميع المحافظات خلال الساعات المقبلة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 أكتوبر 2022 08:31 مساءً - كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدًا الثلاثاء؛ حيث يسود طقـس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد ومعتدل السواحل الشمالية، وحار على جنوب الصعيد، لطيف ليلا في اول الليل مائل للبرودة في آخره على كافة الأنحاء.

ويشهد طقس الثلاثاء امطار خفيفة الى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.



ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الثلاثاء ، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 28 العظمى والصغرى 23، وعلى السواحل الشمالية 26 للعظمى والصغرى 20 ، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 32 للعظمى والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 29 للعظمى والصغرى 19، وعلى جنوب الصعيد 35 للعظمى والصغرى 22 .