في مقدمتها سد النهضة .. شكري يستعرض تحديات أمن مصر المائي مع...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 أكتوبر 2022 08:31 مساءً - استقبل سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم الإثنين، لويك فوشون رئيس المجلس العالمى للمياه، والذي يزور مصر للمشاركة فى فعاليات الدورة الخامسة لأسبوع القاهرة للمياه.

وفى تصريح للسفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أشار إلى أن الوزير سامح شكري أعرب عن ترحيبه بالضيف وحرصه على المشاركة في أسبوع القاهرة للمياه منذ دورته الأولى، مقدماً الشكر لمواقفه الداعمة لمصر فيما يتعلق بما تواجهه من نقص حاد فى مواردها المائية.

وفى هذا الإطار، استعرض وزير الخارجية التحديات المرتبطة بأمن مصر المائى، وفى مقدمتها السد الإثيوبي ومخاطر ملئه وتشغيله دون التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم يتم التوصل إليه بين مصر والسودان وإثيوبيا حول القواعد الحاكمة لعمل هذا السد.

وكشف المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن رئيس المجلس العالمى للمياه أشاد خلال اللقاء بالجهود والاسهامات المصرية الكبيرة علي المستوى العالمى فى وضع قضايا المياه على أولويات الاجندة الدولية.

وأعرب عن تطلعه لأن يستمر هذا الدفع والاهتمام بقضية المياه خلال مؤتمر المناخ القادم، وهو ما أمن عليه وزير الخارجية، مؤكداً أن الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ قامت بالفعل بجهد كبير فى هذا الإطار وخصصت فعاليات متعددة خلال المؤتمر لهذا الغرض ادراكاً منها للأهمية الكبرى لقضية المياه وارتباطها بحياة الشعوب واستقرار المجتمعات.

ومن ناحية أخرى، أوضح السفير أبو زيد أن اللقاء تطرق إلى الاستعدادات الخاصة بمؤتمر الأمم المتحدة للمياه في 2023، وتطلع مصر لأن يسفر عن توصيات تمثل علامة فارقة فى تعامل المجتمع الدولى مع قضايا المياه بكافة أبعادها.

وأكد الوزير شكري، أن مصر حريصة على أن يسفر أسبوع القاهرة للمياه عن توصيات تدفع في هذا الاتجاه ايضاً.