وأشار الوزير، خلال مشاركته فى الندوة الحوارية بروتارى مصر برعاية وحضور محافظ المنطقة الروتارية 2451- مصر، الدكتور عماد عبد الوهاب، إلى أن مصر نجحت فى تكوين مخزون استراتيجى من السلع يتجاوز ستة أشهر بعد توفير الاعتمادات المالية اللازمة، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، وهو ما ساهم فى تخطى الأزمات التى طرأت.
وأضاف المصيلحى، أن الدولة تدخلت لتخفيف العبء على المواطن رغم ارتفاع الأسعار عالميًا وارتفاع أسعار النقل، من خلال زيادة الدعم للمواطنين الأكثر احتياجًا على بطاقة الدعم بفئات مختلفة وهى 100 جنيه للبطاقة الأربع أفراد، و200 جنيه للبطاقة التى تحمل أسرتين، و300 جنيه للبطاقة التى تحمل ما يزيد عن 3 أسر من خلال توفير سلع لهم بكل قيمة مقررة على بطاقة الدعم.
وأشار إلى أن توجيهات القيادة السياسية بإنشاء الصوامع وزيادة قدرتها التخزينية وفر على الدولة 5 مليارات جنيه، كانت تضيع سنويا بسبب الفاقد من الأقماح الذى كان يحدث بسبب تخزين القمح فى شون ترابية.
وأكد المصيلحى، أن الوزارة أنشأت ما يقرب من 300 مركز خدمة مطور، بالإضافة إلى مراكز موحدة لكل خدمات التموين، كما تم تطوير السجل التجارى لخدمة التجارة الداخلية، وإنشاء مناطق لوجيستية فى بعض المحافظات، ووقعت عقود إنشاء مستودعات تخزينية كبرى، وإنشاء أسواق تجزئة ونصف تجزئة.
وأشار إلى أن القيادة السياسية تضع الأمن الغذائى على رأس أولوياتها من خلال إنشاء مجمعات غذائية كبيرة، مثل مجمع لإنتاج الزيوت وتطوير شركتى قها وأدفينا، وتطوير مخازن الجملة والمجمعات الاستهلاكية وميكنتها، والتوسع فى إنشاء شبكة منظمة لتوزيع السلع من خلال فتح ما يقارب ثمانية آلاف منفذ من منافذ جمعيتى بالإضافة إلى تبنى سياسة الزراعة التعاقدية، كما يحدث فى البنجر بعد تطوير مصانع بنجر السكر وكما يحدث فى الزراعات التعاقدية للمحاصيل الزيتية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير التموين: تكوين مخزون استراتيجى من السلع ساهم فى تخطى الأزمات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.