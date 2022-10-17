وزير التموين: تكوين مخزون استراتيجى من السلع ‏ساهم فى تخطى الأزمات

جدة - نرمين السيد - أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور على المصيلحى، أن مصر من أوائل الدول التى اتخذت عددًا كبيرًا من الإجراءات للتخفيف عن المواطن منذ أزمة فيروس ‏كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية، من خلال توفير السلع ‏للمواطنين.





وأشار الوزير، خلال مشاركته فى الندوة الحوارية بروتارى مصر برعاية وحضور محافظ المنطقة الروتارية 2451- مصر، الدكتور عماد عبد الوهاب، إلى أن مصر نجحت فى تكوين مخزون استراتيجى من السلع يتجاوز ستة أشهر بعد ‏توفير الاعتمادات المالية اللازمة، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، وهو ما ‏ساهم فى تخطى الأزمات التى طرأت.

وأضاف المصيلحى، أن الدولة تدخلت لتخفيف ‏العبء على المواطن رغم ارتفاع الأسعار عالميًا وارتفاع أسعار النقل، من خلال زيادة الدعم للمواطنين الأكثر احتياجًا على بطاقة ‏الدعم بفئات مختلفة وهى 100 جنيه للبطاقة الأربع أفراد، و200 ‏جنيه للبطاقة التى تحمل أسرتين، و300 جنيه للبطاقة التى تحمل ما ‏يزيد عن 3 أسر من خلال توفير سلع لهم بكل قيمة مقررة على ‏بطاقة الدعم.

وأشار إلى أن توجيهات القيادة السياسية بإنشاء الصوامع وزيادة قدرتها التخزينية وفر على الدولة 5 ‏مليارات جنيه، كانت تضيع سنويا بسبب الفاقد من الأقماح الذى كان ‏يحدث بسبب تخزين القمح فى شون ترابية.

وأكد المصيلحى، أن ‏الوزارة أنشأت ما يقرب من 300 مركز خدمة مطور، بالإضافة إلى ‏مراكز موحدة لكل خدمات التموين، كما تم تطوير السجل التجارى ‏لخدمة التجارة الداخلية، وإنشاء مناطق لوجيستية فى بعض ‏المحافظات، ووقعت عقود إنشاء مستودعات تخزينية كبرى، و‏إنشاء أسواق تجزئة ونصف تجزئة.

وأشار إلى أن القيادة السياسية تضع الأمن الغذائى على رأس أولوياتها من خلال إنشاء مجمعات ‏غذائية كبيرة، مثل مجمع لإنتاج الزيوت وتطوير ‏شركتى قها وأدفينا، وتطوير مخازن الجملة والمجمعات الاستهلاكية وميكنتها، والتوسع فى إنشاء شبكة منظمة لتوزيع السلع ‏من خلال فتح ما يقارب ثمانية آلاف منفذ من منافذ جمعيتى بالإضافة ‏إلى تبنى سياسة الزراعة التعاقدية، كما يحدث فى البنجر بعد تطوير ‏مصانع بنجر السكر وكما يحدث فى الزراعات التعاقدية للمحاصيل ‏الزيتية. ‏