وفد مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك يلتقى وزير التعليم

جدة - نرمين السيد - وضم الوفد الأسقف بولس ساتى بصفته ممثلا عن مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك، والأساقفة الأنبا باخوم نصيف والمونسينيور كلاوديو لوريتى مطران اللاتين فى مصر كجهات مالكة وممثلة قانونية للمدارس والأخت سميحة راغب مديرة مدرسة سان جوزيف والممثلة القانونية لمدارس الكومبونيان والأب يوسف أسعد الأمين العام الفرعى فى القاهرة.

وقدم الوفد، التهنئة لوزير التعليم بمناسبة تسلمه مهام الوزارة، كما تناول اللقاء أيضا أهمية المدارس الكاثوليكية فى مصر وآلية التنسيق بينها وبين الوزارة عن طريق الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية، وطرحت بعض النقاط التى تعانى منها المدارس مثل الامتحانات أيام الآحاد واللغات والمناهج.

وشارك فى اللقاء كادر رفيع من الوزارة من ذوى الاختصاص ضم الدكتورة شيرين حمدى مستشار الوزير للتطوير الإدارى والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وإیمان صبری مدير عام التعليم الخاص والدولى وآخرون.