وزير الصحة يزور مركز مجدى يعقوب الجديد فى أكتوبر

جدة - نرمين السيد - أجرى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، زيارة، اليوم الإثنين، لأعمال إنشاء مركز مؤسسة مجدى يعقوب لأمراض وأبحاث القلب الجديد بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، بمرافقة "السير مجدى يعقوب" جراح القلب العالمى، وبحضور الدكتور مجدى إسحق مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة مجدى يعقوب، وعدد من أعضاء مجلس أمناء المؤسسة.





وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير التقى بمجلس أمناء مؤسسة مجدى يعقوب لأمراض القلب، وفريق من شركات الإنشاءات المسئولة عن أعمال إنشاء المركز الجديد، معربا عن سعادته بإنشاء صرح فى قلب القاهرة الكبرى أسوة بمركز مجدى يعقوب العالمى بمدينة أسوان.

وأضاف عبدالغفار أن الوزير أكد حرصه على التعاون بين وزارة الصحة ومؤسسة مجدى يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، فى إطار الحرص على التعاون الوثيق بين القطاع الحكومى والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى، بما يساهم فى التكامل بين مؤسسات الدولة المعنية لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين المقيمين على أرض مصر.

وقال عبدالغفار إن الوزير بحث سبل التعاون المستقبلى مع مؤسسة مجدى يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، فى المجالات العلاجية، والبحثية، والتعليمية، مثمنا جهود القائمين على العمل بهذه المؤسسة والتى تدار من خلال قامات وكفاءات علمية كبيرة.

وتابع أن الوزير أكد أن الصرح الجديد لمركز مجدى يعقوب لأمراض القلب يعد إضافة قوية للمنظومة الصحية فى مصر، والتى تضم أكثر من 500 مستشفى عام ونوعى وتخصصى، و5400 وحدة صحية تابعين لوزارة الصحة والسكان، فضلا عن منظومة المستشفيات الجامعية والتى تضم 115 مستشفى جامعى، بالإضافة إلى المستشفيات الأهلية والخاصة.

ولفت إلى أن الوزير نوه إلى استراتيجية الوزارة فى التعاون الكامل مع المستشفيات التابعة للقطاع الخاص والمجتمع المدنى لتبادل الخبرات فى منظومة الإدارة والحوكمة للمنشأت الطبية، مشيرا إلى جهود الوزارة فى إجراء مسح على مستوى الـ 27 محافظة للوقوف على خريطة الخدمات الطبية بناء على الاحتياجات الفعلية.

وعقب اللقاء أجرى وزير الصحة والسكان جولة داخل مبان مركز مجدى يعقوب لأمراض القلب بمدينة 6 أكتوبر، للاطلاع على التجهيزات الجارية به والاستماع إلى شرح مفصل حول نموذج الإنشاء وخطة البرنامج الوظيفى للعمل بالمركز، حيث يتم بناؤه على مساحة 35 فدانا بتوسعات مستقبلية، ويتكون من 4 طوابق و4 ملاحق طبية حيث سيضم المستشفى 304 سريرا مما يساعد على علاج ما يصل إلى 12،000 مريض كل عام.

ومن جانبه، وجه الدكتور مجدى إسحق مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة مجدى يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، الشكر للدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، على حرصه على زيارة المركز الجديد للمؤسسة بالقاهرة لمتابعة حجم ما تم تنفيذه من إنشاءات، مضيفا أن المؤسسة حريصة على تقديم أفضل الخدمات الصحية عالية الجودة لمرضى القلب.

وأضاف إسحق، أن مؤسسة مجدى يعقوب تقدم الرعاية الصحية على أعلى مستوى لأكثر من 40 ألف مستفيد سنويا وتستهدف زيادتها إلى ثلاثة أضعاف خلال الفترة المقبلة، وسينجح المركز الجديد بالقاهرة فى زيادة أعداد المستفيدين، حيث من المقرر أن يسهم فى تقديم خدمات صحية إلى 120 ألف مريض و12 ألف عملية سنويا 60% منها للأطفال، كما سيوفر المستشفى التدريب الطبى العملى لأكثر من 1500 طبيب وجراح، متابعا أن هذا العمل الضخم يستلزم دعم جميع المصريين لمرضى القلب والمؤسسة حتى تتمكن من تحقيق أهدافها.