قبل المواجهة القادمة.. علام ومشهور يجتمعان مع ميكالى لدعم المنتخب الأولمبى

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 17 أكتوبر 2022 07:31 مساءً - اجتمع جمال علام رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ومحمد حلمي مشهور عضو مجلس الإدارة مع الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي، بقيادة البرازيلى روجيرو ميكالي، للاطمئنان على آخر الترتيبات قبل السفر إلى إيسواتيني، لخوض مواجهة ذهاب الدور الثاني من عمر التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا.

ويواجه المنتخب الأوليمبي المصري مضيفه إيسواتيني يوم الأحد المقبل، بينما تقام مباراة الإياب يوم 30 أكتوبر الجاري بالإسكندرية، ويتأهل الفائز بمجموع المباراتين لمواجهة الفائز من سيراليون وزامبيا، في الجولة الثالثة والأخيرة من عمر التصفيات المؤهلة للبطولة القارية، المؤهلة بدورها إلى دورة الألعاب الأوليمبية "باريس 2024".

وعقد المدير الفنى للمنتخب الأوليمبي لكرة القدم، اجتماعا مهما مع جهازه المعاون بالكامل للاطمئنان على كافة الترتيبات قبل السفر إلى إيسواتيني الخميس المقبل لخوض مباراة الذهاب فى الدور الثاني للتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وهذه هى المباراة الرسمية الأولى للمنتخب الذى جنبته القرعة خوض الجولة التمهيدية الأولى للتصفيات.

حضر الاجتماع محمود حرب المدير الإداري وتياجو المدرب العام و وائل رياض المدرب و عصام الحضري مدرب الحراس وليونياردو مدرب الأحمال وجواو بيدرو محلل الأداء ود.طارق سليمان طبيب المنتخب ود.صلاح عاشور أخصائي العلاج الطبيعي ود.قاسم قدري اخصائي التأهيل وعمرو سليمان الإداري ومحمد محمود المدلك.

واستمع ميكالى إلى كل معاونيه وآخر الاستعدادات، ويدخل المنتخب معسكره الأربعاء بأحد فنادق القاهرة قبل السفر فى اليوم التالى.