صندوق مكافحة وعلاج الإدمان: حملة المتحدة للخدمات الإعلامية لها دور كبير فى توعية المواطنين

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 17 أكتوبر 2022 07:31 مساءً - أكد الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن إطلاق الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لحملة توعية المواطنين بخطورة تعاطى المخدرات، مهمة جدا ولها دور كبير فى توعية المواطنين.

وأضاف الدكتور عمرو عثمان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم على قناة "dmc"، قمنا بعمل حملة استبيان على طلاب الثانوية وجدنا أن 72 % من طلاب الثانوى يستاقون معلوماتهم من وسائل الإعلام، موضحا أن الحملة تستند على الأسرة ودعمها ودورها فى حماية الأبناء.

وأكد مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن حملاتنا الإعلامية فى الفترة الماضية كان لها دور مؤثر كبير جدا من خلال اللاعب الدولى محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول، مضيفا أنه بعد إعلان صلاح زادت نسبة الإتصال على الخط الساخن 4 أضعاف.