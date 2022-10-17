«البحوث الإسلامية»: الأزهر هدية لكل الشعوب لحفظه التراث الإنساني في العالم كله

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 أكتوبر 2022 07:30 مساءً - استقبل الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، بمكتبه، اليوم الإثنين، الدكتور نورالدين خالق نظروف المفتي العام لجمهورية أوزباكستان، والوفد المرافق له؛ وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين.



ورحب الأمين العام بالمفتى العام لجمهورية أوزباكستان والوفد المرافق له، مؤكدًا أن هذا اللقاء يأتي في إطار دور الأزهر الشريف العالمي بقيادة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وأن الأزهر الشريف ليس خاصًا بنا كمصريين وإنما هو لكل شعوب العالم فهو يعمل على حفظ التراث الإنساني في العالم كله.



وأضاف “عياد” أن هذا اللقاء يؤكد على عمق العلاقات التاريخية والإنسانية بين البلدين؛ كما أنه يفتح مجالات متعددة للتعاون المشترك بيننا وبينكم كعلماء دين ومفكرين للأخذ بيد الانسانية إلى ما يحقق الخير للعالم أجمع.



أوضح الأمين العام أن التعاون بين الأزهر وأوزباكستان شهد الكثير من الأعمال المشتركة من بينها: مسابقة تراث الإمام الماتريدي بين المجمع ومركز الإمام الماتريدي، وذلك ضمن أوجه التعاون العلمي وتبادل الخبرات؛ حيث تعتبر خطوة مهمة لتعريف الباحثين بتراث الإمام الماتريدي، مؤكدًا على أهمية التعريف بهؤلاء الأعلام والأئمة الأوائل الذين تركوا لنا إرثًا علميًا عظيمًا نشعر دائمًا بالتقصير نحوه.



كما تناول اللقاء التعاون في المجالات المتعددة مثل: مجال تدريب الأئمة والدعاة في أكاديمية الأزهر للتدريب، إضافة إلى التعاون العلمي المشترك في مجال تحقيق التراث العلمي سواء في الجانب الفقهي أو الأصولي أو العقدي، والعمل على تقديم إصدارات علمية مشتركة بين المجمع وبين مركز الامام الماتريدي وغيره من المراكز العلمية بأوزباكستان.



من جانبه ثمّن الوفد دور الأزهر الشريف بقيادة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، في نشر السلام العالمي والتسامح بين الناس، والعمل على نشر ثقافة المحبة والتعايش المشترك بين الجميع، والجهود المبذولة في الحفاظ على التراث الإسلامي والعمل على الاستفادة منه، مؤكدًا على دور علماء الأزهر على مرّ التاريخ في نشر العلوم في ربوع الأرض.