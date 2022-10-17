إزالة 10 كسارات للذهب بنصر النوبة ووضع اللمسات الجمالية بأبو سمبل

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 أكتوبر 2022 07:30 مساءً - تستكمل الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان جهودها المكثفة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ضمن الموجه الـ 20 وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لاسترداد حق الدولة والشعب فى أراضيه ، وقد أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تعليماته لرؤساء المراكز والمدن بالتنسيق المتواصل مع الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء أشرف عبد الله مدير الأمن ، وكافة الجهات المختصة لإزالة مختلف أشكال التعديات البناء أو الزراعية أو الرى أو الخاصة بطواحين وكسارات الذهب المخالفة للحفاظ على كل شبر من أراضى الدولة ، مكلفاً بأن يتوازى مع ذلك تنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات أولاً بأول لإظهار الشكل الجمالى والحضارى للمراكز والمدن على الوجه الأكمل .

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بقيادة صابر حسين بتنظيم حملات مكبرة استهدفت إزالة 10 كسارات وطواحين للذهب بمساحة إجمالية 4500 م2 بقروى خريت حيث شهدت فعاليات الحملة مشاركة للأجهزة الأمنية والعاملين والفنيين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة .

وتواكب مع ذلك قيام الوحدة المحلية بنصر النوبة أيضاً بتنفيذ أعمال النظافة العامة والتطوير والتجميل ورفع التراكمات بمتوسط يومى 15 طن .

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية بقيادة سيد سعدى بمواصلة أعمال وضع اللمسات الجمالية إستعداداً لإستقبال مهرجان تعامد الشمس فى 21 ، 22 أكتوبر الجارى من خلال أعمال النظافة والتطوير والتجميل ، والتشجير ودهان البلدروات ومراجعة أعمدة الإنارة ، بجانب قص وتهذيب الأشجار والنخيل ، فضلاً عن تنفيذ أعمال جرد الأتربة ورفعها من على جانبى الطريق .

ونظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان حملة استهدفت رفع الإشغالات بواقع 100 حالة إشغال طريق وتنده وذلك بالميدان البحرى وشارع 23 يوليو لتسهيل حركة المارة والمركبات بالشكل المطلوب .