وأشار المصيلحى، خلال الندوة الحوارية ببروتارى مصر، إلى أن مصر بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، نجحت فى تكوين مخزون استراتيجى من السلع بعد توفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك يتعدى الستة أشهر وهو ما ساهم فى تخطى الأزمات التى مرت.
وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة تدخلت لتخفيف العبء على المواطن رغم ارتفاع الأسعار عالميا وارتفاع أسعار وسائل النقل وتتبنى زيادة الدعم للمواطن الأكثر احتياجا على بطاقة الدعم بفئات مختلفة وهى 100 جنيه للبطاقة الأربع أفراد و200 جنيه للبطاقة التى تحمل أسرتين و300 جنيه للبطاقة التى تحمل ما يزيد عن الثلاث أسر، من خلال توفير سلع لهم بكل قيمة مقررة على بطاقة الدعم، مشيرا إلى أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بإنشاء الصوامع وزيادة قدرتها التخزينية وفر على الدولة 5 مليارات جنيه كانت تضيع سنويا بسبب الفاقد من الأقماح الذى كان يحدث بسبب تخزين القمح فى شون ترابية.
وأكد أن الوزارة أنشأت ما يقرب من 300 مركز خدمة مطور، بالإضافة إلى مراكز موحدة لكل خدمات التموين وتطوير السجل التجارى أيضا لخدمة التجارة الداخلية وإنشاء مناطق لوجيستية فى بعض المحافظات، ووقعت عقود إنشاء مستودعات تخزينية كبيرة وكذلك إنشاء أسواق تجزئة ونصف تجزئة.
كما أكد أن الأمن الغذائى هو أولوية للرئيس عبدالفتاح السيسى من خلال إنشاء مجمعات غذائية كبيرة كما يحدث فى إنشاء مجمع لإنتاج الزيوت وتطوير شركتى قها وإدفينا، وتطوير مخازن الجملة وميكنتها وكذلك المجمعات الاستهلاكية والتوسع فى إنشاء شبكة منظمة لتوزيع السلع من خلال فتح ما يقارب ثمانية آلاف منفذ من منافذ جمعيتى، بالإضافة لتبنى سياسة الزراعة التعاقدية، كما يحدث فى البنجر بعد تطوير مصانع بنجر السكر، وكما يحدث فى الزراعات التعاقدية للمحاصيل الزيتية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير التموين: الأمن الغذائى أولوية للرئيس السيسى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.