وزير التموين: الأمن الغذائى أولوية للرئيس السيسى

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، أن مصر من أولى الدول التى ‏اتخذت عدد كبير من الإجراءات للتخفيف عن المواطن منذ أزمة ‏كورونا والحرب الروسية - الأوكرانية من خلال توفير السلع ‏للمواطنين.





وأشار المصيلحى، خلال الندوة الحوارية ببروتارى مصر، إلى أن مصر بتوجيهات من الرئيس عبد ‏الفتاح السيسى، نجحت فى تكوين مخزون استراتيجى من السلع بعد ‏توفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك يتعدى الستة أشهر وهو ما ‏ساهم فى تخطى الأزمات التى مرت.

وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة تدخلت لتخفيف ‏العبء على المواطن رغم ارتفاع الأسعار عالميا وارتفاع أسعار ‏وسائل النقل وتتبنى زيادة الدعم للمواطن الأكثر احتياجا على بطاقة ‏الدعم بفئات مختلفة وهى 100 جنيه للبطاقة الأربع أفراد و200 ‏جنيه للبطاقة التى تحمل أسرتين و300 جنيه للبطاقة التى تحمل ما ‏يزيد عن الثلاث أسر، من خلال توفير سلع لهم بكل قيمة مقررة على ‏بطاقة الدعم، مشيرا إلى أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح ‏السيسى بإنشاء الصوامع وزيادة قدرتها التخزينية وفر على الدولة 5 ‏مليارات جنيه كانت تضيع سنويا بسبب الفاقد من الأقماح الذى كان ‏يحدث بسبب تخزين القمح فى شون ترابية.

وأكد أن ‏الوزارة أنشأت ما يقرب من 300 مركز خدمة مطور، بالإضافة إلى ‏مراكز موحدة لكل خدمات التموين وتطوير السجل التجارى أيضا ‏لخدمة التجارة الداخلية وإنشاء مناطق لوجيستية فى بعض ‏المحافظات، ووقعت عقود إنشاء مستودعات تخزينية كبيرة وكذلك ‏إنشاء أسواق تجزئة ونصف تجزئة.

كما أكد أن الأمن الغذائى هو ‏أولوية للرئيس عبدالفتاح السيسى من خلال إنشاء مجمعات ‏غذائية كبيرة كما يحدث فى إنشاء مجمع لإنتاج الزيوت وتطوير ‏شركتى قها وإدفينا، وتطوير مخازن الجملة وميكنتها وكذلك ‏المجمعات الاستهلاكية والتوسع فى إنشاء شبكة منظمة لتوزيع السلع ‏من خلال فتح ما يقارب ثمانية آلاف منفذ من منافذ جمعيتى، بالإضافة لتبنى سياسة الزراعة التعاقدية، كما يحدث فى البنجر بعد تطوير ‏مصانع بنجر السكر، وكما يحدث فى الزراعات التعاقدية للمحاصيل ‏الزيتية. ‏