الإنجيلية تنظم لقاء بمناسبة اليوم الدولى لمكافحة الفقر

جدة - نرمين السيد - وتضمن اللقاء كلمة للدكتور طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وكلمة للدكتور أحمد عبد الرحمن وكيل أول وزارة التضامن الاجتماعى بالقاهرة، كما تخلل اللقاء فقرة فنية، وعرض لقصص نجاح المواطنين فى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغيرة، كما تم التعريف باتفاقية التضامن لحماية البيئة.
وقالت مارجريت صاروفيم رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة الإنجيلية إن نظمت الهيئة لقاء اليوم بهدف الالتزام تطبيق أهداف التنمية المستدامة 2030، والمساهمة فى تحسين نوعية الحياة لجميع المواطنين، وبخاصة الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية فى المناطق الريفية والحضرية فى محافظات جمهورية مصر العربية.
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