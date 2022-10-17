محافظ الإسكندرية: زراعة 18 ألف شجرة بمختلف الأحياء

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ الإسكندرية محمد الشريف، أنه تم توجيه الإدارة المركزية للنظافة وتجميل المدينة، بزراعة ورفع كفاءة جميع الحدائق العامة مع زيادة الأشجار المثمرة وتشجير الطرق الرئيسية ورفع كفاءة الجزر الوسطى على المحاور الرئيسية.





وأوضح المحافظ - فى تصريح اليوم الإثنين- أنه خلال 8 أسابيع منذ بداية مبادرة 100 مليون شجرة وحتى الآن تم زراعة 18 ألف شجرة على مستوى الأحياء وخاصة بالطرق والمحاور المرورية. وأضاف أنه تم التشديد على الإدارة المركزية للنظافة وتجميل المدينة بالتنسيق مع جميع الأحياء للبدء فورا فى زيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار المثمرة فى جميع الأحياء لتكون متنفس طبيعى للمواطنين. من جانبه، أشار رئيس الإدارة المركزية للنظافة وتجميل المدينة محمد عابدين، أن الادارة العامة للحدائق قامت بالتنسيق مع الأحياء بزراعة 3329 شجرة بنطاق حى العجمى، و3289 شجرة بنطاق حى منتزة ثان، وزراعة 3015 شجرة بحى شرق، بالاضافة إلى زراعة 2111 شجرة بحى غرب، وزراعة 2038 شجرة بحى منتزه أول، وزراعة 1653 شجرة مركز ومدينة برج العرب، وكذا 920 شجرة بنطاق العامرية أول، و727 شجرة بنطاق العامرية ثان، و259 شجرة بنطاق حى وسط.

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