سفير مصر فى الاتحاد الأوروبى يشارك فى حدثين حول الطاقة والأمن الغذائى

جدة - نرمين السيد - وخلال ندوة نظمها المجلس الأوروبى للسياسة الخارجية بعنوان "دور منطقة المتوسط فى تحقيق أمن الطاقة الأوروبى"، تناول عبد العاطى محاور التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى والجهود الوطنية لتتحول مصر لمركز لنقل وانتاج وتوزيع الطاقة بمختلف مصادرها التقليدية والمتجددة، بما فى ذلك تصدير الغاز الطبيعى المسال إلى أوروبا، فضلا عن مسار التعاون فى مجال الربط الكهربائى مع اليونان، والتعاون فى مشروعات إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، مبرزا الدور الأساسى للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى هذا المجال.

من جانب آخر، شارك السفير المصرى فى جلسة نقاشية افتراضية حول الأمن الغذائى، والتى انعقدت بمشاركة كبار مسئولى المفوضية الأوروبية، وجهاز الخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبى، ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة FAO، وممثلين عن عدد من الشركات الاستشارية والصناعية المعنية.

واستعرض السفير المصرى الجوانب الموضوعية لقمة المناخ فى نوفمبر المقبل، مبرزا الأهمية التى توليها الرئاسة المصرية لمسألتى الأمن الغذائى والأمن المائى وعلاقتهما بقضايا التغير المناخى، فضلا عن المبادرات التى ستطرحها الرئاسة المصرية للمؤتمر، ومن بينها مبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام FAST، ومبادرة العمل من أجل التكيف والمرونة للمياه AWARE.

اتفق الحضور على أهمية مصر كشريك استراتيجى موثوق به لمواجهة تحديات أزمة الطاقة الحالية، وأكدوا على ضرورة دعم مشروعات التعاون القائمة مع مصر فى مجال الطاقة لما ستحققه من منفعة كبيرة ومباشرة للطرفين.

كما ثمن المشاركون الجهود المصرية فى استضافة وتنظيم مؤتمر تغير المناخ بشرم الشيخ، مع تأكيد تعويلهم على الرئاسة المصرية للمؤتمر للخروج بنتائج محددة فيما يتعلق بملف الأمن الغذائى.