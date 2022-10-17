استعدادا لأولمبياد باريس 2024.. روجيريو ميكالى يعلن قائمة المنتخب الأولمبى لمباراتى إيسواتينى

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 17 أكتوبر 2022 06:30 مساءً -

إختار المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، روجيريو ميكالي، قائمة الفراعنة المشاركة لخوض مباراة الذهاب أمام إيسواتيني في التصفيات الإفريقية، يوم 23 أكتوبر الجاري المؤهلة لأولمبياد "باريس 2024".

حراسة المرمى: حمزة علاء، علي محمد يحيى، أحمد نادر السيد.

خط الدفاع: محمد أشرف بكري، محمد مغربي، عبد الرحمن رشدان، كريم الدبيس، محمد طارق مراد، حسام عبد المجيد، هشام محمد، أحمد عيد، عبد الله عادل، محمد سمير، إياد العسقلاني.

خط الوسط: رأفت خليل، مصطفى سعد "ميسي"، أحمد نبيل "كوكا"، محمود صابر، إبراهيم عادل، علي محمود فرج، عبد الغني محمد، وليد علي فراج، عماد ميهوب، زياد محمد، محمد شحاتة، عربي بدر.

خط الهجوم: حسام أشرف، أحمد سيد غريب، عبد الرحمن عاطف، أسامة فيصل.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة ايسواتيني ذهابا وإيابًا في الدور التمهيدي الثاني بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس، يومي 23 و30 أكتوبر.