الكرة الذهبية 2022.. رحلة محمد صلاح فى المنافسة على البالون دور

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 17 أكتوبر 2022 06:30 مساءً - ساعات قليلة تفصلنا عن حفل تسليم جائزة الكرة الذهبية 2022، والتى يحصل عليها أفضل لاعب في كل عام منذ ما يزيد عن نصف قرن، حيث الكرة الذهبية أو "البالون دور" أهم الجوائز الفردية في كرة القدم ويلتفت أنظار العالم إليها كل عام لمعرفة من سيفوز بها.

موعد حفل الكرة الذهبية والقناة الناقلة

وتتجه أنظار عشاق كرة القدم من كل أنحاء العالم صوب مسرح شاتليه بالعاصمة الفرنسية "باريس" فى التاسعة مساء اليوم، لمتابعة حفل تسليم جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم والجوائز الأخرى، التى تقدمها "فرانس فوتبول" سنويا، وأعلنت شبكة قنوات أون سبورت الحصول على حقوق بث الحفل.

قصة محمد صلاح مع الكرة الذهبية

وتحول النجم المصري محمد صلاح الم من لاعب جيد إلى مرشح دائم ومنافس منتظم وضمن الأوائل العشرة دائما فى قائمة اللاعبين المستحقين للكرة الذهبية سنويا حيث عند النظر إلى مراحل تطور منافسة محمد صلاح على جائزة الكرة الذهبية، نجد أن الفرعون تدرج بشكل تصاعدى تجاه الجائزة، وينافس باستمرار على الفوز بها.

غير أنه في هذا الموسم تنتعش حظوظ الفرنسي كريم بنزيما عن كل منافسيه حيث سجل صاحب الـ34 عامًا 44 هدفًا في 46 مباراة في جميع المسابقات الموسم الماضي مع النادي الملكي، بينها 15 في دوري أبطال أوروبا.

وظهر محمد صلاح فى عام 2018 بقائمة المرشحين للفوز بالجائزة وكانت بداية تألقه مع ليفربول وحقق معه إنجازات كبيرة، وتألق وتوهج بشكل منقطع النظير واحتل المركز السادس بين كل اللاعبين، وحصل على 188 نقطة.

بينما فى عام 2019 احتل محمد صلاح المركز الخامس بين قائمة أفضل لاعبى العالم فى إنجاز تاريخى وغير مسبوق لكل العرب، فهو أول لاعب فى تاريخ العرب يحصل على المركز الخامس، وحصل محمد صلاح على 178 نقطة نال بها الترتيب الخامس في الكرة الذهبية 2019، حيث جاء خلف كل من: ميسي الفائز بالجائزة، فيرجيل فان دايك، كريستيانو رونالدو، ساديو مانى على الترتيب.

وفى عام 2020، تم إلغاء جائزة الكرة الذهبية، بسبب جائحة كورونا.

وفى عام 2021 حصل الفرعون المصري على المركز السابع برصيد 178 نقطة، خلف السداسى: ميسي، ليفاندوفسكى، بنزيما، كانتى، جورجينيو، ورونالدو، فيما تفوق النجم المصرى فى الترتيب على العديد من النجوم أبرزهم دى بروين، كيليان مبابى.