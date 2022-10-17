سكك حديد مصر تحذر من تطبيقات مزيفة لحجز تذاكر القطارات

جدة - نرمين السيد - حذرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر من وجود بعض التطبيقات الوهمية وغير الرسمية التى تزعم بإمكانية حجز تذاكر القطارات على خلاف الحقيقة، وجارى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها.





وأكدت سكك حديد مصر - فى بيان اليوم الاثنين - أن التطبيق الرسمى الوحيد لحجز تذاكر قطارات السكك الحديدية هو تطبيق "ENR" عبر أجهزة أيفون، وباسم قطارات مصر حجز واستعلام على أجهزة "Android"وأنه لا يمكن لأى تطبيق آخر القيام بحجز التذاكر. وطالبت هيئة السكك الحديدية، المواطنين باستخدام التطبيق الرسمى الوحيد المعلن، والإبلاغ الفورى لكافة الجهات المختصة عن أى تطبيقات مزيفة.

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