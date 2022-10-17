محافظ البحر الأحمر يفتتح مجمع خدمات الدهار الجديد بالغردقة

جدة - نرمين السيد - افتتح محافظ البحر الأحمر عمرو حنفى، اليوم الاثنين، المرحلة الأولى من مجمع خدمات الدهار الجديد، والتى تضم أول سوق حضارى ونموذجى فى مدينة الغردقة، ومشروع عمارات الإسكان الفاخر.





وأوضح المحافظ- فى بيان، اليوم- أن مجمع خدمات الدهار الجديد، تبلغ مساحته نحو 10 آلاف متر، ويضم 148 محلا بمساحات مختلفة، لافتا إلى أن المجمع مغطى بنظام كاميرات مراقبة تعمل على مدار الساعة ومزود بنظام حماية مدنية كامل.

ووجه المحافظ بالبدء فى نقل التجار إلى السوق الجديد فى أسرع وقت، بمجرد إنهاء كافة إجراءاتهم التعاقدية، لافتا إلى أن المرحلة الثانية من المجمع تشمل 408 باكيات بمساحات حوالى 12 مترا لكل باكية بهدف إخلاء سوق الدهار الموجود بقلب المدينة بالكامل ونقله إلى مجمع الخدمات الجديد.

وأشار إلى أنه تم إنشاء السوق الجديد، بهدف تقديم الخدمات للمواطنين بالشكل الحضارى واللائق، ويأتى فى إطار جهود الدولة لضبط الأسعار، وفرض رقابة على مختلف السلع وبشكل خاص السلع الغذائية، فضلاً عن القضاء على ظاهرة الباعة الجائلين، والحد من الأسواق العشوائية.

وأكد أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، تواصل المحافظة جهودها لتطوير منظومة الأسواق العشوائية والرسمية بمختلف المدن، بما يضمن توفير منافذ حضارية للسلع لكل المواطنين، للحد من ظاهرة الأسواق العشوائية التى تعوق الحركة المرورية وتسبب حالة من الفوضى فى الشوارع والأحياء.

فى السياق.. تفقد محافظ البحر الأحمر، عمارتين من مشروع الإسكان الفاخر، البالغ إجماليها 35 عمارة سكنية، والتى سيتم طرحها للمواطنين بنظام المزايدة العلنية، وذلك فى ضوء توجهات الدولة بتعظيم الموارد الذاتية للمحافظة، موضحا أنه جارٍ تنفيذ 17 عمارة ضمن المرحلة الأولى تحتوى كل عمارة على 20 وحدة سكنية وجميعها كاملة التشطيب.