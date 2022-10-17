وزير الخارجية يستقبل رئيس المجلس العالمى للمياه

جدة - نرمين السيد - وفى تصريح للسفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أشار إلى أن الوزير سامح شكرى أعرب عن ترحيبه بالضيف وحرصه على المشاركة فى أسبوع القاهرة للمياه منذ دورته الأولى.

كما قدم الشكر لمواقفه الداعمة لمصر فيما يتعلق بما تواجهه من نقص حاد فى مواردها المائية. وفى هذا الإطار، استعرض وزير الخارجية التحديات المرتبطة بأمن مصر المائى، وفى مقدمتها السد الإثيوبى ومخاطر ملئه وتشغيله دون التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم يتم التوصل إليه بين مصر والسودان وإثيوبيا حول القواعد الحاكمة لعمل هذا السد.

وكشف المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن رئيس المجلس العالمى للمياه أشاد خلال اللقاء بالجهود والإسهامات المصرية الكبيرة على المستوى العالمى فى وضع قضايا المياه على أولويات الأجندة الدولية.

وأعرب عن تطلعه لأن يستمر هذا الدفع والاهتمام بقضية المياه خلال مؤتمر المناخ المقبل، وهو ما أمن عليه وزير الخارجية، مؤكدا أن الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ، قامت بالفعل بجهد كبير فى هذا الإطار، وخصصت فعاليات متعددة خلال المؤتمر لهذا الغرض إدراكا منها للأهمية الكبرى لقضية المياه وارتباطها بحياة الشعوب واستقرار المجتمعات.

ومن ناحية أخرى، أوضح السفير أبو زيد أن اللقاء تطرق الى الاستعدادات الخاصة بمؤتمر الأمم المتحدة للمياه فى 2023، وتطلع مصر لأن يسفر عن توصيات تمثل علامة فارقة فى تعامل المجتمع الدولى مع قضايا المياه بكافة أبعادها.

وأكد الوزير شكرى على أن مصر حريصة، على أن يسفر أسبوع القاهرة للمياه عن توصيات تدفع فى هذا الاتجاه أيضا.