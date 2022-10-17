جدة - نرمين السيد - التقى السفير مؤيد الضلعى، سفير جمهورية مصر العربية لدى رومانيا، مع سكرتير الدولة بوزارة النقل والبنية التحتية الرومانية Constantin Bunduc، حيث تم بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية المتميزة بين الدولتين، ولاسيما زيادة التعاون فى مجال النقل البحرى، والتعاون بين الموانئ المصرية والرومانية.





هذا، وقد عرض السفير المصرى إمكانية استثمار رومانيا فى مشروعات منطقة قناة السويس والتى تتضمن 4 مناطق صناعية و6 موانئ، لاسيما فى مجال الخدمات اللوجيستية، وهو ما رحب المسؤول الرومانى بدراسته. كما تم التنسيق لبحث أهم مشروعات التعاون الثنائى فى مجال النقل أو السكك الحديدية، لعرضها خلال عقد الدورة الرابعة من اللجنة المشتركة المصرية الرومانية للتعاون الاقتصادى والعلمى والفنى، وخاصة فيما يتعلق بالتعاون فى مجال تصدير عربات قطارات السكك الحديدية فى ظل الخبرة الرومانية الكبيرة فى هذا المجال.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سفير مصر فى بوخارست يلتقى سكرتير الدولة بوزارة النقل الرومانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.