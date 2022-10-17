سفير مصر فى رام الله يلتقى برئيس الوزراء الفلسطينى

جدة - نرمين السيد - التقى السفير إيهاب سليمان، سفير مصر لدى فلسطين، برئيس الوزراء الفلسطينى الدكتور محمد اشتيه، وذلك فى إطار التواصل المصرى المستمر مع مختلف المسئولين الفلسطينيين والتشاور حول سبل دعم القضية الفلسطينية.





وقد أكد السفير المصرى خلال اللقاء على دعم مصر الكامل، حكومة وشعبا، لحقوق الشعب الفلسطينى واستمرارها فى الدفاع عن القضية الفلسطينية فى مختلف المحافل الدولية، وصولا إلى تحقيق آمال الشعب الفلسطينى المشروعة لإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كما أبرز حرص مصر الدائم على دعم أواصر التعاون والدفع قدما بمسار العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين فى مختلف المجالات. من جانبه، رحب رئيس الوزراء الفلسطينى بالسفير المصرى، مؤكدا على عمق العلاقات التى تربط البلدين الشقيقين على المستويين الرسمى والشعبى، ومشيدا بالمواقف المصرية الداعمة والثابتة تجاه القضية الفلسطينية.

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