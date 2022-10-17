البابا تواضروس فى مجتمع جامعة الدول: التسامح ينبع من الشبع الداخلى للإنسان

جدة - نرمين السيد - ويناقش المؤتمر موضوع "التسامح والسلام والتنمية المستدامة فى الوطن العربى".

وألقى قداسة البابا كلمة فى الجلسة الافتتاحية حملت عنوان "التسامح فى المسيحية ودوره فى ترسيخ أسس السلام المجتمعى" وجه فى مستهلها التحية للحضور، معربا عن تقديره للجامعة العربية لرعايتها لهذا المؤتمر، وأشار قداسته إلى أن القدرة على التسامح والغفران تنبع فى الأصل من الشبع الداخلى للإنسان، ومن الالتصاق بالله وأن من يتسامح هو من يمتلك إرادة داخلية للتسامح.

وتناول قداسة البابا خمسة مبادئ للتسامح، وهى:

1- التسامح ضرورة وليس اختيار: حيث أشار إلى الصلاة الربية التى يصليها المسيحيون عدة مرات كل يوم والتى تتضمن طلبه: "واغفر لنا خطايانا لأننا نحن أيضا نغفر لكل من يذنب إلينا" (لو 11: 4) وكذلك إجابة السيد المسيح على تلميذه بطرس: "حينئذ تقدم إليه بطرس وقال:"يارب، كم مرة يخطئ إلى أخى وأنا أغفر له؟ هل إلى سبع مرات؟ قال له يسوع:"لا أقول لك إلى سبع مرات، بل إلى سبعين مرة سبع مرات." (مت 18: 21 - 22).

2- التسامح إيمان وعقيدة: فالمسيحية تؤمن أن الله وحده هو الديان، "لا تدينوا لكى لا تدانوا، لأنكم بالدينونة التى بها تدينون تدانون، وبالكيل الذى به تكيلون يكال لكم." (مت 7: 1 و2).

3- فرصة حقيقية للآخر: على الإنسان أن يقطع سلسلة الكراهية قبل أن تبدأ. ويقول السيد المسيح فى الموعظة على الجبل: "طوبى لصانعى السلام، لأنهم أبناء الله يدعون" (مت 5: 9).

4- ضبط النفس: القوى هو من يضبط نفسه، وفى سفر الأمثال: "البطئ الغضب خير من الجبار، ومالك روحه خير ممن يأخذ مدينة." (أم 16: 32). وفى صلاة باكر التى تصلى كل يوم، يدعونا القديس بولس قائلا: "محتملين بعضكم بعضا فى المحبة. مجتهدين أن تحفظوا وحدانية الروح برباط السلام." (أف 4: 2 و3).

5- التسامح نظرة رحمة للإنسانية: كما يقول الكتاب المقدس "كونوا لطفاء بعضكم نحو بعض، شفوقين متسامحين كما سامحكم الله أيضا فى المسيح." (أف 4: 32). نحتاج أن نزرع فضيلة التسامح فى العقول والقلوب منذ الصغر.

كما تكلم قداسة البابا عن ثلاثة أبعاد للتسامح، وهى:

1- المحبة: كما قيل "المحبة لا تسقط أبدا." (1كو 13: 8)، وحذر قداسته من التأثير السلبى للميديا حيث أنها تسرق الوقت وتتسبب فى جفاف المشاعر، والحل هو الارتباط بالله كلى المحبة "الله محبة" (1يو 4: 8)

والسيد المسيح يحث على محبة الأخوة إذ يقول: "لماذا تنظر القذى الذى فى عين أخيك، وأما الخشبة التى فى عينك فلا تفطن لها؟ أم كيف تقول لأخيك: دعنى أخرج القذى من عينك، وها الخشبة فى عينك؟ يامرائى، أخرج أولا الخشبة من عينك، وحينئذ تبصر جيدا أن تخرج القذى من عين أخيك!" (مت 7: 3- 5).

وأعطى مثالا للمناضل نيلسون مانديلا رئيس جنوب إفريقيا الأسبق الذى ظل سنوات طويلة فى السجن بسبب دفاعه عن شعبه وحينما خرج أعلن تسامحه مع الجميع وقال مقولته الشهيرة: "الشجعان لا يخشون التسامح".

كما قدم مثلا من داخل مصر وهو "بيت العائلة المصرية" الذى تأسس بهدف نشر المحبة والتسامح.

2- صناعة السلام: وأكد أنها صناعة صعبة ولابد تتوافر لدينا الشجاعة فى تقديمها "طوبى لصانعى السلام، لأنهم أبناء الله يدعون" (مت 5: 9)، وألمح إلى لجنة صناع السلام التى شكلتها الكنيسة القبطية مشيرا إلى أن لها عمل قوى فى تنمية الوعى ونشر الفكر المتسامح.

3- السعادة: وفى هذا قال قداسته: "إن تقديم المحبة والعيش فى سلام يولد سعادة، والسعيد يضفى على الحياة سلاما". وأضاف: "إن العالم ملئ بالبشر ولا يحتاج إلى مزيد من الناس من حيث العدد بقدر احتياجه الى بشر لديهم القدرة على تغيير وجه العالم ونشر السعادة فيه، "تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم" (رو 12: 2).

واختتم بالتأكيد على ضرورة إيجاد مجتمعات تنشر السلام، والسعادة وتعمل لصالح كل ما يساهم فى الحياة الأفضل للإنسان، مدللا باهتمام الكنيسة القبطية، باللاجئين السودانيين، حيث تكفلت بإنشاء مدرسة خاصة بهم، كما وأنها تهتم بهم من كل النواحى.