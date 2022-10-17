وزيرة البيئة: قضية المياه على رأس أولويات مؤتمر المناخ بشرم الشيخ

جدة - نرمين السيد - أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ cop27 أن قضية المياه ستكون على رأس أولويات أجندة المؤتمر بشرم الشيخ، حيث سيكون هناك يوم للمياه وأمور خاصة بالتكيف وتأثير المناخ على المياه، ويوم آخر هام حول التكيف والزراعة للحديث عن احتياجات التكيف والتمويل والسعى لحصول الدول النامية على التمويل اللازم لتحقيق التكيف المطلوب.





جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى جلسة عمل عن "مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ فى دلتا نهر النيل فى مصر"، وهو المشروع الذى تموله الحكومة المصرية وصندوق المناخ الأخضر وينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائى بهدف تحقيق التكيف مع آثار تغير المناخ فى المنطقة الساحلية، وذلك على هامش أسبوع القاهرة الخامس للمياه المنعقد تحت عنوان "المياه فى قلب العمل المناخى"، بمشاركة الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى والسيد اليساندرو فراكاسيتى الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى.

ويقام أسبوع القاهرة الخامس للمياه تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بحضور عدد كبير من الوزراء والوفود الرسمية وكبار المسئولين فى قطاع المياه والعلماء والمنظمات والمعاهد الدولية ومنظمات المجتمع المدنى والسيدات والمزارعين والقانونيين من مختلف دول العالم، ومشاركة أكثر من "1000" مشارك، ومشاركة عدد "16" وفد وزارى و"54" وفد رسمى و"66" منظمة دولية، وذلك فى خضم نقاشات دولية تستهدف تكثيف التحرك الدولى بشأن قضايا المياه والمناخ وصولا للقمة العالمية للمناخ المقرر عقدها بشرم الشيخ مطلع الشهر القادم.

ووجهت وزيرة البيئة الشكر لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى على دعمه لمصر فى مجال التكيف كشريك خارجى يساند مصر فى رحلتها فى تحقيق التكيف، مضيفة أن مناقشة وعرض هذا المشروع خلال مؤتمر المناخ Cop27 يعد نجاحا للجهود المبذولة خلال 7 سنوات قام عليها المشروع والذى يهدف إلى تحقيق التكيف مع آثار تغير المناخ فى المنطقة الساحلية، وتطبيق ذلك فى حماية محافظات البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبور سعيد، مشيرة إلى استفادة أكبر عدد من السكان من هذا المشروع والذى يعد مثالا يمكن تطبيقه فى كافة مشاريع التكيف.

وشددت وزيرة البيئة على أنه إذا لم يكن لدينا منهج معتمد وهدف محدد كميا مثل الحفاظ على 1،5 درجة الحرارة فلن نستطيع الاستمرار فى تحقيق التكيف، مشيرة انه تم إعطاء تمويل للحكومة المصرية من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائى يقدر بحوالى 34 مليون دولار للعمل بها فى هذا المشروع والذى يعد من أكبر المشروعات التى تم استخدامها فى التكيف، مضيفة إلى قيام وزارة البيئة بوضع 7 مليون جنية ايضا للمساهمة فى هذا المشروع كمنحة من الحكومة المصرية لاتمام هذا المشروع.

وأضافت وزيرة البيئة أنه بعد 4 سنوات من التحضير لهذا المشروع أصبح لدينا قاعدة عريضة من الأشخاص من خلال مشاركتهم فى استخدام مواد طبيعية من البيئة المحيطة بالمشروع، ودعم المجتمع فى الحفاظ على وظائفهم، مضيفة أن التغير المناخى ساعد على تغيير حياتهم للأفضل حيث أصبح المشروع قصة نجاح يمكن أن تحكى للعالم.

وتابعت وزيرة البيئة أن مصر بحاجة إلى العديد من مثل هذه المشروعات حتى يمكن حماية الاقتصاد والاستثمار البيئى الذى قمنا به فى هذه المحافظات لحماية الحياة التنموية لهؤلاء المواطنين وحماية هويتهم وعاداتهم وتقاليدهم والذى ليس من السهل تغيرها.

وأكدت وزيرة البيئة خلال مشاركتها على أهمية مشاركة القطاع الخاص للاستثمار فى تمويل مشاريع التكيف فى مشكلة الغذاء الذى يعانى منها العالم خلال عام 2022 والقائمة على عدم تطبيق التكيف، مشيرة أنه لمعالجة ذلك يجب جذب قطاع البنوك والقطاع الخاص ليكون فى قلب هذه الخطة من تحقيق تمويل التكيف.

ودعت وزيرة البيئة لمن يرغب فى المشاركة بسرعة التسجيل فى المنطقة الخضراء والتى تم فتح موقعها من يومين على موقع المؤتمر حيث سيتم عرض لنفس موضوعات الأيام الموضوعية التى ستناقش وتعرض بالمنطقة الزرقاء.

ويتم التسجيل عبر الرابط التالى:

www.cop27.eg/#/conference#green-zone