لحظة انطلاق البث التجريبى لقناة "إكسترا لايف".. والطاهرى: تسلم إيديكم يارجالة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 17 أكتوبر 2022 05:30 مساءً - انطلق قبل قليل، البث التجريبى لقناة إكسترا لايف " exrra live "، إحدى القنوات الإخبارية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث ظهر الكاتب الصحفى أحمد الطاهري، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، فى مقطع فيديو وهو يردد العد التنازلى قبل انطلاق البث التجريبى، ثم هنأ العاملين فى القناة بقوله: "ألف مبروك.. تسلم إيديكم يا رجالة".

يأتى انطلاق قناة اكسترا لايف، فى إطار خطة التطوير التى تعتمدها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بجميع قنواتها الفضائية بما يضمن تقديم خدمة إخبارية وتغطية كاملة لكافة الأحداث التي تجرى داخل مصر لحظة بلحظة.

انطلاق البث التجريبى لقناة اكسترا لايف انطلاق البث التجريبى لقناة اكسترا لايف

وفى وقت سابق، نشر الكاتب الصحفى أحمد الطاهري، رئيس القنوات الإخبارية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برومو قناة Extra live، على صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك"، وكتب فى تعليقه عليه: " Extra live ينطلق بثها التجريبى بمشيئة الله صباح الاثنين.. وهى قناة معنية بالبث الحى المباشر لكل الأحداث الكبرى داخل مصر وخارجها وفى مقدمتها قمة المناخ".

وأضاف "ولهواة الافلام الوثائقية ستقوم القناة بتقديم مادة فيلميه مميزة، نأمل ان تحظى بإعجابكم من خلال مكتبة كبرى يمتلكها الآن قطاع أخبار الشركة المتحدة .. كل التحية للزملاء".

الطاهرى يحتفل بانطلاق اكسترا لايف الطاهرى يحتفل بانطلاق اكسترا لايف

وكان الكاتب الصحفى أحمد الطاهري، رئيس القنوات الإخبارية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، كشف تفاصيل الشبكة الإخبارية التى أطلقتها الشركة المتحدة، موضحًا أن القرار جاء بناءً على قدرة الشركة لإنتاج منصات إخبارية مختلفة ذات شخصيات وأهداف مختلفة.

وقال الطاهرى إنه بناءً على هذا القرار تمت إجراءات التطوير فى فضائية "إكسترا نيوز"، بالإضافة إلى التجهيز لإطلاق لـ"شبكة القاهرة الإخبارية"، لافتًا إلى أن "إكسترا نيوز" تعكس كل ما يجرى على أرض مصر، بينما "القاهرة الإخبارية" معنية بكل ما يدور فى الإقليم، ولكنها تصدر من أرض مصر.