القوات المسلحة تنظم مؤتمرا للإعلان عن افتتاح مستشفى كلية الطب

جدة - نرمين السيد - نظمت القوات المسلحة مؤتمرا صحفيا عقده اللواء طبيب أشرف محيى مدير مستشفى كلية الطب بالقوات المسلحة، للإعلان عن افتتاح مستشفى كلية الطب بالقوات المسلحة بمنطقة ألماظة لعلاج المرضى المدنيين بأسعار اقتصادية على أيدى نخبة من كبار أساتذة الجامعات المصرية واستشارى القوات المسلحة.





وأكد مدير مستشفى كلية الطب، خلال كلمته التى ألقاها بالمؤتمر، على اهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بتوجيه كافة أوجه وسبل الدعم بالمجال الطبى لتقديم خدمة صحية تليق بالمواطن المصرى وبأسعار تتناسب مع كافة فئات الدخل بكافة طبقات المجتمع، مشيرا إلى أن المستشفى يتوفر بها نخبة من أفضل أساتذة الجامعات المصرية والمستشارين العسكريين، بالإضافة إلى توافر كافة الأجهزة الطبية والمعدات ذات المواصفات العالمية، فضلا عن أن المستشفى يتوفر بها أطقم التمريض المؤهلة للتعامل مع كافة التخصصات الطبية مستندة على التأهيل العلمى المرموق بأحدث ما توصل إليه العلم فى مجال التمريض لتوفير كافة أوجه الرعاية الفائقة للمرضى.

وأوضح أن المستشفى تشمل جميع التخصصات بالإضافة إلى قسم الأشعة ومعامل تحاليل وبنك دم تم تجهيزهم بأرقى المعايير الطبية المتطورة.

يأتى ذلك فى إطار سعى القوات المسلحة على تطبيق منظومة علاجية مثالية يتم فيها إستغلال إمكانيات أساتذة كلية الطب المختارين من أفضل أساتذة الجامعات المصرية والمستشارين العسكريين تحت إدارة عسكرية قادرة على تطبيق أعلى معايير الجودة لخدمة المريض المصرى، ودعم المنظومة الطبية وتقديم خدمات طبية متميزة للمدنيين.