مدبولى يؤكد حرص الدولة على التوسع فى تطبيق النماذج التعليمية المتميزة

جدة - نرمين السيد - وأكد رئيس الوزراء، فى مستهل اللقاء، حرص الدولة على التوسع فى تطبيق النماذج التعليمية التى تقدم تعليما متميزا لشريحة متوسطى الدخل، خصوصا وأنها لاقت قبولا من جانب أولياء الأمور مؤخرا، ومن ذلك ما يتعلق بالمدارس المصرية اليابانية ومدارس النيل، مؤكدا الاهتمام بملف التعليم الفنى وسبل تطويره من خلال المشاركة مع مؤسسات القطاع الخاص.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، إلى ضرورة العمل على توفير المقومات والإمكانات التى من شأنها تفعيل ممارسة مختلف الأنشطة داخل المدارس، واكتشاف ودعم المزيد من الموهوبين، وذلك سعيا لبناء أجيال تتمتع بالمهارات والقدرات التعليمية والثقافية والرياضية المتنوعة، التى تجعلهم مواكبين لمختلف التطورات فى العملية التعليمية.

وتناول وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال اللقاء، ما تم إصداره من قرارات وكتب دورية تتعلق بالعام الدراسى 2022-2023، وتتضمن التأكيد على أهمية تفعيل ممارسة مختلف الأنشطة الرياضية والموسيقية، واكتشاف ودعم الموهوبين فى مختلف المجالات، وذلك من خلال تطبيق استراتيجية متكاملة من شأنها تعزيز اللياقة البدنية والرياضية، ودعم قدرات الطلاب الابداعية داخل المدارس على مستوى الجمهورية، فضلا عن تنفيذ استراتيجية لدمج المسرح المدرسى بالتعاون مع وزارة الثقافة والقطاع الخاص تحت اشراف وانتاج قنوات "مدرستنا"، هذا إلى جانب التأكيد على أهمية مواظبة الطلاب على الحضور للمدارس، وذلك من خلال تخصيص درجات محددة من الدرجة النهائية لكل مادة دراسية، للحضور والمواظبة والسلوك.

وتناول الدكتور رضا حجازى، خلال اللقاء، جهود الوزارة فى تنمية الفرص الاستثمارية فى مجال التعليم بالتعاون والشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بالمدارس المصرية اليابانية، التى تطبق أنشطة "التوكاتسو"، فإنه يتواجد منها حاليا 51 مدرسة على مستوى الجمهورية ، ومن المستهدف التوسع فيها وبناء 100 مدرسة أخرى تطبق هذا النموذج، مشيرا فى هذا الصدد إلى ما يتعلق بالتعاون والتنسيق مع المدارس الخاصة والدولية الراغبة فى تطبيق أنشطة "التوكاتسو"، وما يتم من إنشاء لمراكز تدريب للحصول على شهادة إجازة مزاولة وتدريس تلك الأنشطة.

كما تناول الوزير موقف مدارس النيل، لافتا إلى أن عددها وصل إلى 14 مدرسة حاليا، ومن المستهدف بناء 30 مدرسة أخرى على مستوى الجمهورية، موضحا ما يتم من جهود للترويج لمناهج النيل المصرية الدولية دوليا، وذلك من خلال عقد عدد من اللقاءات التعريفية بالشهادة والدعوة لزيارات ميدانية للمدارس التى تطبق نظام النيل التعليمى الدولى، مستعرضا كذا موقف الاستثمار فى مدارس بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، والتى يتواجد منها حاليا 16 مدرسة على مستوى المحافظات، ومستهدف بناء 2000 مدرسة أخرى.

وتطرق الوزير، خلال اللقاء، إلى ملف التعليم الفنى، موضحا أنه تم طرح 28 مركزا للتدريب الإنتاجى تابع للوزارة فى 19 محافظة للمشاركة مع القطاع الخاص، موضحا أن الوزارة تستهدف من خلال ذلك تحويل تلك المراكز إلى مدارس تعليم فنى متميزة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، لافتا إلى أنه تم تطوير هذه المراكز بمشاركة عدد من شركاء التنمية الدوليين، وذلك فى إطار تعظيم الاستثمار فى رأس المال البشرى المصرى من الشباب، وتطويرا لقطاع التعليم الفنى.

وأكد الدكتور رضا حجازى اهتمام الدولة بقطاع التعليم الفنى، وإنشاء هيئة مستقلة جديدة لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم التقنى والفنى والتدريب المهنى، وذلك بدعم من قبل جميع شركاء التنمية، مشيرا إلى ما يتضمن ذلك من تطبيق لمنظومة تشتمل على معايير الجودة العالمية فى هذا الصدد، وتطوير المناهج الدراسية بحيث تكون قائمة على نظام الجدارات، إلى جانب دعم وتعزيز أوجه الشراكة بين القطاع العام والخاص فى هذا المجال، وذلك وصولا لتخريج طالب مدرب على أحدث مستجدات سوق العمل ومؤهل للمنافسة عالميا.