محافظ بنى سويف يشيد بدور المجتمع المدنى فى دعم الأسر الأولى بالرعاية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال حضوره اليوم الإثنين الاحتفالية التى نظمتها المحافظة بالتعاون مع مديرية التضامن وبالتنسيق مع مؤسسة نهضة بنى سويف، لتسليم أجهزة عروس للفئات الأولى بالرعاية، بحضور أمل أبو عزوز وكيل وزارة التضامن والدكتور أشرف فاروق نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة نهضة بنى سويف ووليد حسين المدير التنفيذى للمؤسسة.

وسلم المحافظ - وفقا لبيان - عددًا من الأجهزة الكهربائية ومستلزمات تجهيز العرائس المقدمة من مؤسسة نهضة بنى سويف، لعدد 9 فتيات من الأولى بالرعاية من مختلف مراكز المحافظة، مقدما التهنئة للعرائس وذويهن بمناسبة الزفاف.

وثمن المحافظ الدور التنموى والخدمى الذى تقوم بها مؤسسة نهضة بنى سويف ودعمها المستمر للفئات الأولى بالرعاية من خلال تبنيها وتنفيذها لمبادرات إنسانية فعالة تفيد المجتمع وترعى الفئات الأكثر احتياجًا، لاسيما أن المؤسسة أحد أعضاء لجنة توحيد جهود العمل الأهلى التى تضم مجموعة كبيرة من الجمعيات المحلية والمركزية الموقعة على الوثيقة التى أطلقتها المحافظة لتعظيم العائد من الجهود المجتمعية وتوحيد الجهود وتحقيق التكامل وفق رؤية مشتركة.