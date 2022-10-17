رئيس مجلس الدولة يستقبل مدير معهد الإدارة العامة بالسعودية

جدة - نرمين السيد - استقبل المستشار عادل فهيم عزب رئيس مجلس الدولة، اليوم الإثنين، الدكتور بندر بن أسعد السجان مدير معهد الإدارة العامة بالمملكة العربية السعودية، والوفد المرافق له، وأسامة نقلى – سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة.





وتأتى الزيارة فى إطار توقيع مذكرة التفاهم الموقعة بين مجلس الدولة ومعهد الإدارة العامة بالمملكة العربية السعودية، والتى تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك فى مجال القضاء الإدارى والإفتاء القانونى والصياغة التشريعية بين الطرفين. وأعرب الدكتور بندر بن أسعد السجان والوفد المرافق له، عن سعادتهم بزيارة مجلس الدولة المصرى وأثنى على التعاون المستمر بين مجلس الدولة ومعهد الإدارة العامة الذى يعد امتداد للعلاقات الأخوية المتميزة بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.

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